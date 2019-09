POR: EL BOMBARDERO



Del saque somos carnecita... La firme que muchos hombres no tienen códigos. La ‘Blanca de Chucuito’ publicó en su cuenta de Instagram una foto en bikini y en ‘one’ dos peloteros dijeron presente y le pusieron su respectivo ‘like’. Para mí eso es con ‘sonky’, con ‘coba’. Es el cibermaicito. Todo para que se fije en ellos ahora que está sola. Uno fue el ‘Loquito del Rímac’ y el otro el zambito ‘Camiseta’. No se aguantaron las ganas, la tentación y el ‘dengue’ pudo más que el respeto al colega. Así sea su ex. Rexuxa...

Ya me contaron que un barbón ya timbró a los nuevos dueños del Rímac. Se ha ofrecido como asesor deportivo para apoyar a la organización y conducción del equipo. Dizque su floro es que conocía a todos los árbitros, jugadores ‘arregladores’ y dirigentes que por una laptop se ‘echan’. Qué feo...

Me pasan la voz de que un chato antipático, que nació en La Florida, pasó por Segunda sin pena ni gloria y hoy la pega de comentarista de televisión, es el dueño de los derechos del campeonato que juegan 7 contra 7. Armó una selección para el Sudamericano de Brasil, pero no llevó a los mejores, eligió a todos sus causas que estudiaron en el mismo colegio. Puros ‘broders’ y primos. Así no es...

Hay un runrún de que en las divisiones menores de un club ‘santo’, un directivo hace lo que le da la gana y se está trayendo abajo el presupuesto. Todos los meses pide plata para viajar con las categorías, también pica a los padres y ya lleva cuatro años en ese plan. Lo malo es que el plantel profesional pide prestado chicos a Cristal. Son 6 en total y de casa no sale nadie. Qué feo... Me voy, soy fuga.