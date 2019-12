Del saque somos carnecita... Faltan dos días para la gran final de Matute. Y la firme que todo el show que armó el ‘Profesor’ en sus conferencias, y los dirigentes y los hinchas en las redes, solo demuestran que están presionados y con los ‘muñecos’. La bulla hay que hacerla en la cancha, donde se ven los gallos. El VAR y los árbitros no tienen la culpa del 4-1 en Juliaca. Sáquense eso de la cabecita. Yo considero que Alianza, hombre por hombre, es más que Binacional. Eso en el nivel individual, pero como equipo y colectivo, no hay mucha diferencia. Así que no hablen mucho, guarden energías, porque las van a necesitar el domingo. Bengoechea tiene todo armadito. Si campeona, será el héroe que remontó la serie. Si no le alcanza, dirá que lo ‘cocinaron’. Ya tiene su barreta. Sí, señores...

Se viene el partido de desempate entre la ‘Peña Cachetada’ y los ‘Once Machos’ de Aldo Miyashiro, y será el lunes 23 de diciembre en el estadio ‘Campolo Alcalde’, en La Perla. Le metimos 3-2 en Barranco y se jugaron su mundial en el ‘Leoncio Prado’, donde nos ganaron 4-2 con muchas polémicas del árbitro. El ‘Chino’, recontracalidoso, llevará un camión con más de 300 juguetes para niños pobres del Callao. Eso no tiene nada que ver con lo que pasará en el verde. Allí nos olvidamos de su buen corazón, porque hay muchas cuentitas por saldar después del último choque. Fijo habrá harto zapato y muchas emociones. Lo único que le pido es que ya no lleve más sub-20. Ayayayayay...

Me pasan la voz de que el ‘Mago’ de Juliaca ya tenía todo arreglado para volver al norte. Incluso, el hijo de ‘Petipán’ le dio un ‘chupetín’, un adelanto. Quedaron que terminaba la temporada y firmaba en one. Pero apareció la oferta de un grande y timbró al duro de las fichas. Le agradeció por tenerlo en cuenta y devolvió las monedas como correspondía. Hay otros ‘cara de palo’ que se hubieran hecho los tuertos. Y no va a ser...

Un gerente deportivo recibió un ‘planchón’ en la tibia y peroné. Llamó a un empresario para que le abra la puerta en Argentina. Le consiguieron citas, pero a la hora de la verdad dejó mal a su causa. Es que se creía con poder para decidir los refuerzos, pero el bravo del club le advirtió que había un asesor externo, que tiene su mismo apellido, que también veía esos temas y debían ponerse de acuerdo. Se quiso pasar de ‘palomilla’ y ahora tendrá que ir a cuartear la ‘torta helada’. Su nuevo ‘socio’ es un ‘empresario mentiroso’. Asuuu... Me voy, soy fuga.