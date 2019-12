Del saque somos carnecita... Binacional goleó 4-1 a Alianza Lima y no le asegura el título. Pudo meterle media docena, pero eso ya es historia. Y se lo digo con la mejor onda, porque el fútbol es impredecible. Un datito estadístico de esos que le gustan a los analíticos. Roberto Mosquera con el Wilstermann se paseó con River Plate. Fue 3-0 en Cochabamba, pero en Buenos Aires fue humillado con 8-0 por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Quedan 90 minutos y cualquier cosa puede pasar, pues ya no está la altura y empiezan completos. ¿Quién campeona? Yo creo que los juliaqueños se traen un buen colchón y su soporte es su compromiso moral que tienen con Juan Pablo Vergara. Sí, señores... La firme que Pablito Bengoechea es un mal perdedor. Solo salió a la conferencia de prensa para chancar a los árbitros y no permitió que le hagan preguntas. Le voy a aclarar la acción más polémica. Rosell pisa a Leudo y el juez no le saca ni amarilla. El lateral se va expulsado por el VAR. O sea que la roja es justa, porque las imágenes no engañan. Así que no busque excusas ni culpables. Es bravísimo jugar con 11 y mucho peor con 10, pero ese no es problema de su rival. Esos detalles también tienen shorts, medias y chimpunes, porque inclinan la balanza. Lo que no entiendo del ‘Profesor’ es por qué en el 2-1 quiso ir por el empate cuando estaba en inferioridad numérica. Lo más sensato era dosificar energías para los minutos finales y cuidar el resultado para la revancha. Curuju...

“Ella tiene que pelear por su marido. Hombre es hombre”. Por estas palabras han criticado a mi tía doña Peta. Los modernos la han hecho puré en las redes sin respetar sus canas. Yo diría que no encontró las palabras adecuadas para expresar su sentimiento. La mamá de Paolo Guerrero es de las antiguas y de las que piensan que la familia es lo más sagrado y por lo que cualquier ser humano debe agotar hasta lo último para mantener la unidad en el hogar. Un error no puede privar a dos niños de crecer junto a su padre. Nadie es perfecto y la mujer algunas veces debe ser sabia. Lo que sí me da risa es leer y escuchar a personas pegarla de moralistas cuando tienen tremendo ‘CV’. Hay una que se metió con un periodista casado con el que chambeaba en un diario popular y ahora un poco más y hay que prenderle velas, porque se computa una santa. Ayayayayay...

Me pasan la voz de que un ‘Pastor alemán’, expelotero y hoy empresario, es el más preocupado con el cambio de administradores en un club grande. Es que conseguía contratos altos para sus patrocinados, pero cuentan que el porcentaje se lo repartía con alguien del club. Un mundialista aparecía con 25 lucas gringas, pero su sueldo líquido era de 18. ¿A dónde iban las otras siete? Provecho... Me voy, soy fuga.