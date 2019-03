Del saque somos carnecita. .. Camino por el monumento a Washington y El Capitolio, recorro varios museos en la capital norteamericana y la firme que mi look ‘acharlado’ llama la atención de las ‘coloraditas’. No lo había notado en anteriores visitas, pero Washington tiene muchos obeliscos. Los compatriotas que me reconocen me detienen y me piden que les analice el partido de esta noche. Y creo que Perú no debería tener ningún problema para derrotar a El Salvador, que no está al nivel de Costa Rica o Panamá. Según el portal Transfermarket, el plantel salvadoreño vale apenas 2.35 millones de euros y El Pirata de Lambayeque cuesta 2.80 millones. Hoy tenemos que ganar y gustar. Así es...

La ‘Blanquirroja’ debe acostumbrarse a salir al campo siempre en busca de un triunfo, sin importar el nombre del rival que tenga al frente. Hay que marcar diferencia abriendo la cancha, sumando a nuestros centrales en pelota parada y presionar con los arranques de Cueva y Carrillo. A pesar que el técnico anuncia que alinearía el mismo once que venció a los ‘paraguas’, para mí se debe dar oportunidad a ‘Beto’ Da Silva. Es hora de mandarlo al ruedo y se faje solito. Y no va cher...

Es increíble que en la redes sociales los hinchas cremas pidan que vuelva ‘Uña de gato’, por ese defensa pelado que es más lento que tortuga con artritis. La firme que el muchacho debe estar agrandado, porque después de las actuaciones del charrúa hasta ‘Cortadito’ se para mejor. Esos son los refuerzos que traen los clubes. Más parece un negocio de algunos que llenan sus bolsillos y hacen sufrir a los hinchas. Ayayayay... Me voy, soy fuga.