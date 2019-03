Del saque somos carnecita. .. Es increíble que un equipo que no había hecho un solo remate al arco te vaya ganando. Y en su único disparo, te sentencie el marcador. La ‘Blanquirroja’ hizo el peor partido de la era Gareca. Sin ideas en ofensiva, sin creación, jugadores sin alma, quienes creían que en cualquier momento iba a llegar el gol. El Salvador, con nueve suplentes, se paró bien atrás a esperarnos, y nosotros pecamos de agrandados. Tuvimos varias claritas, sobre todo en el primer tiempo, dominando, con la posesión del balón, pero la superioridad no fue reflejada en el marcador. No encuentro una explicación clara a lo que pasó anoche. Esto debe marcar un antes y después, hay jugadores que no deben volver a ser convocados, son ‘pecho fríos’, sin nivel para la ‘bicolor’. Así es...



Me quedé afónico, molesto, reventando de cólera por tremendo papelón. El Salvador tenía 10 partidos perdiendo ante sudamericanos y anoche solo se defendió, pero ganó. Una selección que pretende ser protagonista no puede tener un ‘9’ referente como Yordy Reyna. No gana por arriba, no desequilibra en el mano a mano, no preocupa al rival y creo que la culpa es del técnico por convocarlo. El muchacho estuvo más pendiente en lucir su peinado a lo Ozuna que confiar en su capacidad, tuvo tres claritas y las desperdició. Creo que con su actuación de ayer se borró solito de la Copa América. Ayayayay...



La ‘Culebra’ y ‘Orejas’ no fueron los del partido con Paraguay. Como lo dije antes, la falta de continuidad le sigue pasando factura a Trauco que hizo la del Chavo. Esta vez Cueva volvió a quedar en deuda, a ser el mismo que no marca diferencia, su buena actuación anterior la borró de una manazo. Encima se arriesgó a Farfán por la desesperación de no perder. Hay muchas cosas por corregir, pero la más importante es no creer que porque fuimos al Mundial ya somos más que algún rival. Y no va cher...



Es una pena lo de ‘Beto’ Da Silva. Se volvió a lesionar justo cuando estaba haciendo bien las cosas. Me preocupa porque le pasa lo mismo siempre y nunca llega a consolidarse en algún club. La barreta de Gareca puede ser que no tiene más jugadores para llamar, pero su chamba es buscar, pulir y encontrar más futbolistas. No se le paga un sueldazo solo para que dirija en fechas FIFA o torneos, sino para que también amplíe el universo de la selección y nos deje jugadores para el futuro. Me apuran con el cierre, mañana seguiré analizando más en frío, porque ahorita tengo el hígado sancochado, reventado.... Me voy, soy fuga.