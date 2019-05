El Bombardero aconseja al 'Tigre' Gareca que debe estar cabezón para armar la lista de los 23 elegidos para la Copa

DEL SAQUE somos carnecita... LA FIRME que el ‘Tigre’ debe estar cabezón. Es casi seguro que en su lista final de 23 que llevará a la Copa América estará la base que llevó al Mundial, lo malo es que varios de esos jugadores están en una curva descendente en su momento futbolístico actual. En el arco, Gallese no es el ‘salvador’ de antes. En la defensa, Advíncula casi no jugó los últimos partidos en España, Ramos no es la ‘sombra’ del central que era, el ‘Mudo’ quedó fuera por lesión y Trauco casi ni aparece entre los convocados de Flamengo. En la volante, Cueva es consciente que tiene un bajón y Farfán se recupera de una lesión, aunque es el diferente y hay que apapacharlo. En el ataque, solo queda rezar para que Paolo no se resfríe. Así es...



En la selección deben jugar los que están en mejor nivel. El ‘León’ Zambrano debe ser el referente en la zaga junto a Luis Abram, que todas las semanas se faja ante delanteros de Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Racing y otros en Argentina. El ‘Pato’ Álvarez, actualmente, está para pelear con Cáceda y Carvallo por un puesto en el arco. Yotún sigue en buen nivel en Cruz Azul, ‘Orejas’ Flores mantiene continuidad, Ballón es inamovible en U. de Concepción de Chile y es hora que ‘Beto’ Da Silva demuestre de qué está hecho para sucederle la posta a Guerrero. Wilder Cartagena y ‘Canchita’ Gonzales son de lo mejorcito en el torneo local y hay que mandarlos al ruedo. Es hora de los hombres y no de nombres. Y no va cher...



Todos son importantes, pero nadie es imprescindible en la selección. Si antes de Rusia 2018, Gareca preparó un equipo sin Guerrero y jugó bien en los amistosos ante Croacia e Islandia, entonces puede armar un once sin otro jugador que no esté en ritmo de competencia. Allí es donde se ve la mano del entrenador. De tener variantes de acuerdo a las circunstancias y no ser un equipo predecible, al que los rivales conocen y seamos fácil de neutralizar. Trabajo y trabajo es lo que se exige...



El debut con Venezuela no será sencillo. Tiene un equipo que se conoce desde hace tiempo, con jugadores como el joven arquero Wuilker Faríñez que podría irse al Barcelona de España, Yeferson Soteldo que es titular en Santos de Brasil por encima de Cueva o su ‘9’, Salomón Rondón, que viene haciendo goles en Newcastle de la exigente Liga Premier. Guarda que nos podemos ir de pepa si nos confiamos. Ya no hay rivales chicos... Me voy, soy fuga.