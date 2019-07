El Bombardero analiza a la selección peruana en esta Copa América 2019 y no se calla nada

Del saque somos carnecita. .. Pasan las horas y va pasando la bronca y rabia. Somos subcampeones de América y la firme que queda la espinita de que pudo ser, que estuvo cerquita, se nos escapó de las manos y coqueteamos con la gloria. Estuve sentadito en el ‘Maracaná’ y les aseguro que los últimos 20 minutos en las tribunas y cancha entraron en pánico. Rondó el ‘fantasma del 50’. Pero nos enterraron a los 89’. El penal, si quería no lo cobraba, pero el chileno prefirió ir a este VAR que estuvo surtido con ron, pisco, vodka, porque todo vio al revés. Sancionó el del ‘León’ a Everton, que fue hombro con hombro, y se hizo el ‘tercio’ con el codazo en el pecho de Arthur a Otamendi, que lo tumbó al suelo. Allí ya no es la tecnología, porque el hombre decide. Ese choque de Zambrano en Europa es de todos los fines de semana. El argumento del juez puede ser que se olvidó de la pelota. En fin, quedará en su conciencia. El tema es que el mundo lo ha cuestionado. Sí, señores...



Antes que analice en frío, quiero mencionar la gran campaña de la selección y eso se debe al comando técnico, jugadores, cuerpo médico, utileros, kinesiólogos, psicólogos, jefe de prensa, del equipo. Todos cumplieron. Ahora tienen que chambear más, porque se les exigirá el doble. El segundo puesto ya fue. Si quisiera ser ‘mala leche’, diría que es la peor posición y no hemos obtenido nada. Pero en dos años logramos acabar con la racha de no ir 36 años al Mundial y 44 sin disputar un título continental. Eso no es poco. Es demasiado si nos damos cuenta de que no hay un universo grande de cracks. Sigamos humildes para seguir compitiendo. Y que Gareca entienda que las concentraciones son para descansar y no para recibir hasta a la mascota. Con mano dura han caminado las cosas. Y no va a ser...



Postfinal no pude dormir. Me soplé dos repeticiones en un canal Sport de la TV brasileña. Una en la noche y otra en la madrugada. Allí observé errores puntuales. Sufrimos por las bandas. Advíncula lloró por la pena y de paso, porque el ‘Rayo’ no electrocutó. En el primer gol cerró mal. Fue encima de Tapia en vez de cuidar a Everton. Y Trauco no le pegó a Gabriel Jesús al momento del centro. El segundo ha sido una fatalidad total, porque ya nos íbamos al descanso. Le roban una pelota a Yotún y agarran mal parado a Abram y encima se resbala Zambrano cuando Gabriel Jesús venía con balón dominado. El zambito no falló en el área. Uno cree que es fácil agarrarlos, pero hay que estar en la cancha. Ese par de delanteros son supertécnicos, hábiles y veloces en ataque. No retroceden y difícil que la toquen atrás. Nos estamos olvidando de que enfrentamos al ‘Scratch’ y en su patio. Allí estuvo la diferencia. Curuju...



Pienso lo mismo que antes del domingo. Debimos jugar con 5 en el medio. Nos rotaron el balón con precisión, dinámica y desgastaron a la volante central. Hubo instantes en que Coutinho se internaba hasta el área sin problemas. Creo que seguimos adoleciendo de volumen ofensivo. Uno o dos contra seis. Toca motivar y no criticar con ‘mala leche’. Ha salido el ranking del torneo y no coincido. Para mí, Zambrano, Gallese, Guerrero y Abram han sido los que sobresalieron. El ‘León’ es el que más elogios recibe y ofertas concretas maneja: Inglaterra, España, Italia, Portugal, Suiza, Alemania, China y Japón. El portero logró reponerse de un ‘blooper’ que a cualquiera lo hubiera desaparecido. A nuestro capitán siempre lo mandan a la guerra con un tenedor descartable. Es la bandera de la valentía y lucha. El back de Vélez ha evolucionado una barbaridad. Buen campeonato y es práctico por arriba y abajo. Carrillo es el seleccionado con más talento, pero debe ser más atrevido, encarar. ‘Cuevita’ intenta, falta que se tranquilice. Tapia debe aligerarse y Yotún, estar más fino con la zurda. Son temitas que se solucionarán. Flores al 50 por ciento no es el mismo que cuando está sano, porque es productivo. La rapidez de Advíncula también debe ser mental y de concentración. Trauco ya está a punto con su técnica. Un poquito de malicia lo ayudaría en la marca. Ballón y ‘Canchita’ son fiables como alternativas. No trajimos la Copa, pero sí muchas maletas de ilusiones. Así es... Me voy, soy fuga.