El Bombardero asado porque André Carrillo se fue a Arabia Saudita, donde algunos camellos van al estadio

Del saque somos carnecita . .. Es increíble que André Carrillo , nuestro mejor jugador del Mundial, haya sido fichado en Arabia Saudita, donde solo los familiares de los dueños de los clubes y algunos camellos van al estadio. Con sus videos, donde la rompe contra Dinamarca, Francia y Australia, fácil lo colocaban en España, Italia, Alemania, Inglaterra o por último en el país del campeón del mundo. No puede ser posible que su empresario priorice la plata y no el nivel, su crecimiento profesional . Si la rompe en un club de una Liga competitiva, al año siguiente un grande paga su cláusula y cuesta 10 veces más. Pero qué podemos esperar si este señor solo quiere que su porcentaje sea gordo y nada más. La mayoría son así. Los tratan como máquinas y no les interesa que aprendan idiomas, que se conviertan en empresarios, que crezcan como deportistas. Solo vale que produzcan en el momento. Sí, señores...

El ‘Depredador’ le ha metido un centro al ‘General de las trampas’ para que abra un negocio. El hombre se puso las pilas y abrió un circo en la cuadra 1 del jirón Ayacucho, en el Rímac. Está dándole duro y de repente hasta se disfraza de payaso si falta un cómico. Chamba es chamba. Al final, además de las propinas, ya tiene un ingreso. Y no va ser...



Me pasan la voz que gente allegada al ‘Orejas’ , le ha aconsejado que se aleje del que fue guardaespaldas de la ‘Foquita’. Sus mismos compañeros de la selección le han comentado que es mala influencia y no hace caso. Le pide firmar camisetas blanquirrojas y luego las vende. Sería bueno que le pregunte al ruso con cuánto lo cerró. Qué feo...

‘Choliño’ , que se nacionalizó y todavía no aprende bien el español, estuvo el viernes pasado, plan de 6 de la tarde, sacando dinero de un cajero. Después de sacar un par de ferros, se los dio a un chibolo. La semana pasada igual. Ayayayayay... Me voy, soy fuga