Del saque somos carnecita... La firme que nadie duerme en ese club que está al final de la Javier Prado. Andan ojerosos, angustiados. Ayer ganaron los ‘zorros’ y los pusieron al borde del precipicio, a mirar el descenso de cerca. Todo es el resultado de un mal trabajo de años, de unas administraciones que no solucionan nada, sino que aumentan la deuda, saben poco o nada del reglamento, han perdido puntos, han sufrido castigos y ahora se pueden ir pa La Habana. Guarda ahí...



Encima, el fin de semana se van a Ayacucho, llegan con lesionados, jugadores limitados y ya no asombraría a nadie que los cremas jueguen en Segunda. Asuuu...



La ‘Misilera’ está en el mismo problema. Es irregular, acaba de perder con el colero, que llevaba 22 partidos sin ganar. Los directivos se preocuparon en meter a sus amigos, traer sus recomendados y se olvidaron de llevar gente que el técnico necesitaba. Encima, el amigo de ‘Marco Antonio’ nunca para en Lima, se va de viaje, ha ‘agarrado’ otros clubes y a ninguno ha salvado. Qué feo...



Ya me contaron que el ‘clon’ de Jair, que corta el césped, sigue caminando por el Centro de Lima, por el barrio de Huancavelica y Emancipación, por la farmacia Universal. Eso sí, ‘patrulla’ en un taxi amarillo y así se ‘barretea’ sin roche. Curuju...



Así que el ‘Rey de los bloopers’ le debe a un patita que lo transporta cuando llega a Lima. Dicen que es su ‘caja fuerte’, porque sabe donde hace sus ‘travesuras’, pero quiere largarlo, ya que no le cancela. Rexuxa... Me voy, soy fuga.