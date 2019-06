El Bombardero ya está en Brasil y vive la fiesta de la Copa América 2019

Del saque somos carnecita. .. Nueve años después retorno a Porto Alegre, donde me ha traído el Perú-Venezuela de mañana por la Copa América. Me bañé con agua helada para salir como nuevo y en ‘one’ tomé una van desde el hotel hasta el ‘Arena do Gremio’. Yo soy ‘zapato roto’ y esta zona es picante al mango, hay que estar atentos porque hay ‘pulseadores’ y ‘terciadores’. Es mismo Puerto Nuevo del Callao. El estadio lo construyeron para el Mundial 2014. Los locales aledaños, donde los hinchas hacen la previa, son de madera. Te tomas un trago y hay que estar con dos ojos abiertos y otros más en la nuca. Hay que desconfiar desde el que destapa la botella. Sí, señores...



He venido con una ‘batería brava’ de La Perla, Bellavista, Los Olivos y San Miguel. Con mis ‘causas’ somos una sola idea. Nos fuimos a la playa Capão da Canoa, a dos horas y nos pelamos. Es ‘charlie’ como el sur de Lima, pero no habían bikinis, tangas, topless ni restaurantes para almorzar, porque estamos en invierno. El ‘fercho’ de la movilidad nos pintó la cancha que había full calorcito y nos agarró de giles. El paseíto costó 800 reales (unos 200 cocos) por las santas hueveras. La gente cansada, con hambre y encima nos habían asaltado con ‘fierro largo’ por adelantado. No había forma cómo reclamar. El ‘brazuco’ era parador, car’e palo al rojo. Levantó la ceja y nos hicimos los dormidos. Nooooo...



Mis brothers ‘Chichi’ Casas, Martín Fiestas y el tío Jorge Pinto son hinchas de Paolo Guerrero. Fueron al estadio del Inter para comprar recuerdos a la familia. Se quisieron asegurar e irse de alivio con los ambulantes y preguntaron precios: 50 reales la camiseta, también la bufanda y banderola. Se ganaron con que la calidad de la avenida Abancay es mil veces mejor y se arrancaron a la tienda oficial, porque lo chuequito iba a salir carito. Allí pagaron capricho. La ‘9’ del ‘Depredador’ costó 199 y con el estampado con su nombre, salió 248 en total. Yo y mi hermano ‘Pachi’ preferimos ir al shopping Praia de Belas a peinar la zona. Nos metimos a todas las tiendas y hay zapatillas y ropa de mujer que no son de marca y son serias. Ya mandamos fotos para que den el visto bueno y llevar los regalos. Me metí un encebollado con papas fritas y arroz con jugo de naranja por 31 reales, casi 27 soles en el patio de comida. Y no va a ser...



Hoy tengo que recoger al ‘Tigrillo’ Navarro del aeropuerto. Es tan sano que lo pueden ‘constipar’. Juntos nos hospedaremos en el Radisson. Espero ver más movimiento por las calles, porque la fiebre todavía está en 37. Hay peruchos que no se regalan y están caletas, aquí es peligroso ‘latear’ de noche. Seguro hoy ya somos cantidad y salimos con fuerza a dominar. Eso tiene que hacer la selección contra Venezuela. Si les damos un cachito, se nos vienen encima. Recuerden que en Lima nos adelantaron 2-0 en las últimas Eliminatorias y empatamos sufriendo. Si entramos dormidos, nos hacen la fiesta. De este partido depende más del 50 por ciento de nuestra clasificación. Así es... Me voy soy fuga.