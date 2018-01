Del saque somos carnecita... La firme que el ‘Ray’ empezó mal en México. No se marchó solo, llevó a su causa, famoso en el Rímac por ser como un ‘zorro’ que consigue amiguitas que no les importa quedarse hasta el otro día en camita ajena. Encima, a mitad de semana, se compró un BMV del año y en su debut, jugó menos de dos minutos. Lo expulsaron por meterle un tacle al rival.



Asuuuuu... Ya me contaron que el ‘charrúa’ que tuvo una ‘Nena’ en su vida y es volante de un club grande, estuvo ayer por la tarde en ‘Embarcadero 41’ de Miraflores. Apareció con su viejita, esposa y les explicó cómo se come la parihuela y le metió la mano al cangrejo. No se hizo paltas chupándose los dedos. Así es...



La verídica que en el Callao están maltratando a los que se ‘rompieron’ para que la rosada retorne a Primera. Al médico, que viajaba con la delegación, comprando su pasaje porque no había presupuesto, lo botaron como a un ‘dog’. Ahora han traído a otro, que es el recomendado por un chato pecho frío. Es que el zurdo es ‘uña’ y mugre’ con el administrador y entre los dos ‘cocinaron’ al galeno que puso de la suya para que le paguen con atorrantería. Así no es...



El ‘Chino’ Tenchy, hasta que consiga equipo, está invirtiendo sus ahorritos y la está haciendo de empresario. Alquiló el ‘Wachaque gastrobar’ de la ‘Ciudad de la eterna primavera’, para que la Cabrejos presente su unipersonal el 23 de febrero. Tiene que recursearse porque pasan los días y no entra nada. Eso sí, fácil que después de la función viene un remember. Y no va cher... Me voy, soy fuga.