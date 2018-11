Del saque somos carnecita... LA ‘BLANQUIRROJA’ se despide hoy de los hinchas y no habrá más amistosos hasta marzo del próximo año. Que sea un hasta luego a lo grande, como empezó el 2018 cuando le ganamos a Croacia e Islandia. Hemos crecido como equipo, pero aún nos falta seguir corrigiendo errores. Perder ante Ecuador ha sido un remezón para tener los pies bien puestos sobre la tierra. El otro año tendremos Copa América y Eliminatorias, y nadie te va a regalar nada. Que cada partido sea un nuevo examen para los jugadores, para que sientan que en la selección nadie tiene el puesto comprado. Y no va cher...

Después del Mundial de Rusia jugamos cinco amistosos y solo hemos ganado uno. Perdimos con Holanda, Alemania y Ecuador, y empatamos con Estados Unidos. Varios no están en el mismo nivel, han perdido continuidad en sus clubes y eso se ve reflejado en la selección. Creo que es hora de que el ‘Tigre’ se dé cuenta que tiene que cambiar jugadores en algunos puestos. Que yo sepa, solo hay un ‘Cholo terco’ dentro de la Federación. Así es...

Se habla de una indisciplina de Cueva en los amistosos que se jugaron en Estados Unidos. Dice el refrán que ‘cuando el río suena es porque piedras trae’. No quiero pensar que al ‘Tigre’ se le esté yendo el grupo de las manos. Durante 36 años sin ir a un Mundial, el pueblo estuvo harto de juergueros, fiestas con orquestas en la Videna, mujeres que entraban a la concentración, ampays en discotecas y jugadores sin compromiso. Que en la Federación se pongan los pantalones y que el técnico corte desde la raíz cualquier acto que perjudique el rendimiento y la unión del grupo. El compromiso y la disciplina fueron básicos para la clasificación al Mundial y estar donde estamos. Seguiré investigando este tema. Yo no soy sobón de nadie. Así es... Me voy, soy fuga.