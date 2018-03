El Bombardero: "Yo no creo que la clasificación a Rusia 2018 es porque estemos haciendo las cosas bien"

Del saque somos carnecita... Yo no creo que la clasificación a Rusia 2018 es porque estemos haciendo las cosas bien dirigencialmente. Estamos yendo a un Mundial después de 36 años por el esfuerzo de los jugadores, comando técnico, resultados carambolescos, por la mesa y porque Diosito se puso la ‘Blanquirroja’. Nada más. A mí no me vengan con tangos. Ni el hincha más optimista creía en esta posibilidad cuando acabó la primera rueda de las Eliminatorias. Así que no volemos. Y si queremos que no pasen 40 años más sin ir a una Copa del Mundo, dejémonos de idioteces. Sí, señores...



Es increíble que se contraten entrenadores como Fernando Nogara, quien hizo un papelón con la Sub-20. Solo hizo dos puntos en el Sudamericano de Ecuador y lo premian. A ese desconocido en su país, le damos vida. ¿Y por qué los Julio César Uribe, Roberto Mosquera, Raffo Castillo, Jorge Espejo, Wilmar Valencia, Miguel Company, Paul Cominges y Pablito Zegarra, entre otros, no son tomados en cuenta? Qué feo...



Hay un runrún que hace poco desde el Callao llamaron a Mariano Soso y pidió 45 lucas gringas por todo su staff de trabajo. También pulsearon a Christian Díaz y el venezolano César Farías, quienes piden millonadas y no son nada del otro mundo. Y la firme que me llega altamente que un tipo de San Luis se la pase llamando a los presidentes de los clubes y gerentes para pedirles un cachito para sus compatriotas cuando su función es otra. ¿Quién es? El mismo que nos tiene en el sótano cuatro a nivel de menores. Ayayayay...



Me pasan la voz que la ‘Foquita’ le regaló pasaje de ida y vuelta, además de entradas para los partidos de la selección, a su causa Yako. Como son bien patas, le ha dicho que lo espera en su casa de Moscú, aunque parece que el hombre irá solo porque su ñorsa es demasiado rica y a cualquiera se le va los ojos. ¿Sí o sí Meier?...



Me cuentan que el ‘Pato’ y el ‘Tigre gordo’ han hecho un programa por facebook. Allí comentan los partidos de Alianza Lima, hablan de sus buenos tiempos como jugadores y cuando les escriben muchachitas guapas, las agregan a su red social. No pierden la costumbre. Y no va ser... Me voy, soy fuga.