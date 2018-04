Del saque somos carnecita... Real Madrid no necesita de ayuditas para clasificar a una semifinal de Champions. La Juventus, con fútbol y raza, hizo los méritos para ir a la prórroga, pero un incompetente de mela fue el gran protagonista. Para mí no es penal ni en el ‘Santiago Bernabéu’, ni en el ‘Telmo Carbajo’ ni en la China lo que se cobró al minuto 93. Allí no hay empujón, plancha, solo un contacto normal producto de la jugada que aprovechó Lucas Vásquez para hacer teatro y tirarse a la piscina. Benatia con su mano toca su espalda, pero no lo empuja. Y le saca limpio el balón del pecho. Así como esa jugada, hay 200 por partido. El juez británico demostró por qué ningún colegiado de su país ha sido designado al Mundial, porque todos son unos mamarrachos. Fue un robo con ‘fierro largo’ de esos que siempre favorecen a esa camiseta blanca. Si no cobraba, no pasaba nada. Y hubiéramos seguido disfrutando de un gran espectáculo. Sí, señores...

Confirmado, el ‘Depredador’ terminó con su nutricionista brasileña. Se abrió de la muchacha, pero como nunca pierde el tiempo, ya está saliendo con otra rubia y que también es de la tierra de Pelé. Mientras tanto, en Lima, la ‘ojiverde’ camina con la prima del delantero y hasta separaron un palco de Matute para ver el clásico. Es que ya se enteró de la ruptura y quiere volver, aunque lo dudo, conociendo al ‘9’. Por allí puede haber un ‘remember’ y punto. No creo que le perdone lo del ‘Zorro’. Rexuxa...

Uno que fue goleador anda timbrando a editoriales de Colombia. Es que está escribiendo su biografía y busca que le publiquen su libro. Hablará de todo. De cómo conquistó a sus trampitas, también de cómo le gusta grabar videos íntimos y de lo antipático que es. Quéééé... Me voy, soy fuga.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.