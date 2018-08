'El Bombardero' no cree que pueda ver fútbol en el Universitario vs. Alianza Lima

DEL SAQUE somos carnecita... LA FIRME QUE NO CREO ni veo por dónde se pueda ver fútbol esta noche en el Nacional. El clásico será de nervio, pierna fuerte, choque de canillas, encontronazos, huevos y garra. El que haga tres toques seguidos, ponga la pausa y tenga la pelota, lleva alguna ventaja. Alianza es segundo y la ‘U’ decimotercero en el Apertura. La lógica, el te apuesto, tiene un favorito. Pero en esta clase de partidos no existe. Aquí se trata de equivocarse menos. Los cremas deberán olvidarse del acumulado para que la mochila no sea tan pesada. No me pidan un pronóstico porque ninguna de las dos propuestas me gustan. Los íntimos suman jugando feo. Los merengues son una moneda al aire. Sí, señores...



LEO Y ESCUCHO COMENTARIOS sobre la carrera de Claudio Pizarro. Y es un orgullo que en Alemania lo consideren el mejor jugador en la historia del Werder Bremen. El delantero emigró chibolito y sigue como máximo goleador extranjero de la Bundesliga, donde solo fichan a rankeados. Seguro que esto no le caerá bien a muchos que odian el éxito de un compatriota. Pero el ‘Bombardero’ es bravo de bravos en una liga top, en un país cansado de ser campeón del mundo. Aquí dirán que en la selección nunca la hizo. Y yo pregunto: ¿A quién tenía al costado? Y no me subo al coche porque siempre he reconocido su calidad. También pedí que no vaya al Mundial por un tema de edad y que no venía con continuidad en el Colonia. Las cosas claritas. Curuju...



MIGUEL ARAUJO, MUNDIALISTA y zaguero del Talleres de Córdoba, ha revelado que en menores nunca le dieron ni un vaso de agua, ni una curita o vitamina. Que sus pesas eran latas llenas de cemento. Y esa es la radiografía de nuestro balompié. Clubes despreocupados totalmente por los chicos y solo se fijan en contratar estafadores, viejos, limitados y desconocidos para su primer equipo. Encima con dirigentes figuretis como ese tal ‘Mames’, que sale a criticar en todas las radios y en sus 20 años en este negocio no ha hecho ni una cancha con hueco o de tierra para su institución. Estamos jodidos y que el Mundial no borre lo mal que nos encontramos. Rexuxa... Me voy, soy fuga