El Bombardero: "Daniel Peredo se merece todo el cariño que le demuestra la gente por su inesperada partida"

Del saque somos carnecita... Daniel Peredo se merece todo el cariño que le demuestra la gente por su inesperada partida. Excelente profesional, sano, buen hijo y amoroso esposo y padre de dos niñas. Faltan palabras para describir esta tragedia. Hasta siempre, causita...



La firme que el ‘Loquito’ del Rímac vive tranquilo y sin apuros. No tiene equipo, pero tampoco se desespera. Se reúne a conversar de fútbol con sus ‘causas’ y la semana pasada invitó a almorzar a la ‘Mosca’. El técnico le dio consejos. A la hora de la cuenta, el golero corrió con todo y dejó buena propina.



Asuuuuu... Me cuentan que un ‘chino’ que siempre da la contra, está con roche en un club donde hay hartos caballos. Va, liquida y cuando le dicen que ya es hora de cerrar, pide dos para el camino. Parece que como no consigue equipo, cree que sigue de vacaciones. Qué palta...



Ante tanta noticia que hace ‘ Ray sepulveda’ fuera de las canchas en México, su viejita chapó sus maletas y llegó a visitarlo. Ahora se queda en su depa, le cocina sus gustos y se encarga de espantar a cualquier traviesa que quiera desconcentrarlo. Vale...



El ‘Diamantito’ alzó la voz y denunció lo que todos saben y nadie dice nada. Desde su Twitter criticó a todos los que cobran ‘peaje’ a los chicos por una prueba o meterlos en juveniles. Son mafias que hacen daño a nuestra pelotita y la firme que el muchacho solo ha dicho la verdad. Así es... Me voy, soy fuga.

