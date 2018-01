Del saque somos carnecita... Por si acaso , el ‘ruso’ no perdona nada. Está viviendo un romance clandestino con una ‘colochita’ que ha llegado hace unos cuatro años desde Medellín. La ricurita vive en Miraflores, no tiene trabajo conocido, aunque todos aseguran que gana billete por sus encantos. Ahora el hombre le ha dicho que se olvide de salir a chambear porque la va a pechar. Rexuxa...



Ya me contaron que ese morochito de Matute, que en el desayuno, en vez de leche o café, se sirve un cuba libre, tiene alquilado un ‘depa’ en el Parque 7 del barrio ‘Alborada’ en Cercado de Lima. Ahí arma sus ‘encerronas’ y lo peor de todo es que antes de ir a la pretemporada, se llevó a dos juveniles recién ascendidos a Primera. Esperemos que no convoque a menores de edad en sus juerguitas, porque eso trae serios problemas. Así es...



Me pasan la voz que la canción que más escucha y canta Mirtha, la voleibolista, es: ‘A mí me gustan mayores, esos que llaman señores’. La morena está que hace sufrir a un empresario constructor que hizo plata en el sur. El maduro ya no sabe que hacer para robarle un beso, pero sigue firme en demorarse en darle el sí. Eso la hace más interesante. Curuju...



Hay un runrún de que el ‘Diablito’ ya no se aparece por el gimnasio de Pueblo Libre, donde marcaba a una doña. Floreó al administrador para que lo deje entrenar a cambio de publicidad al local. Pero al final le pidieron que pague y salió arrancado, porque solo tiene su DNI en la cartera. Ese chico ya fue. Ya se le acabaron sus 5 minutos de fama que le dio la Blanca de Chucuito. Y no va a cher... Me voy, soy fuga.