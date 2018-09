Algunos dirigentes se cansaron de timbrar a San Luis por las utilidades que dejó el Mundial, pero no hay respuesta

Del saque somos carnecita... Ya me contaron que algunos dirigentes de clubes peruanos se cansaron de timbrar a San Luis. Llamaron a la oficina del número uno, luego a tesorería y nadie les hace caso. Están pidiendo las utilidades que dejó el Mundial, las que se deben repartir entre todos los equipos, pero no hay respuesta. Cuidado, que más de uno ya ha propuesto parar el campeonato. Curuju...



Ya me contaron que una señorita que vive en Villa María del Triunfo ha levantado su casa y ya no tiene apuros económicos y todo porque recibe ayuda de un chato, hincha de Toño Centella. Es la nueva engreída del pelotero. Hummmm...

¿Se acuerdan de ese volante que ahora está en Portugal y quedó fuera del Mundial faltando pocos días? El muchachito está afanando por ‘wasap’ a una chinita de San Roque. Ella tiene enamorado, pero él le escribe, después le manda presentes con amigos y el ‘oficial’ de la chica ya se enteró y guarda que cuando pise Lima, lo puede buscar. Curuju...



Este sábado es la gran pollada en el barrio ‘Los Pilares’ del Callao. Es pro fondos por la salud de mi tío Augusto Prado. Anda malito de los ‘muñecos’ y la gente se pone de pie para llenarle el ‘drilo’. El tío Arizaga ha prometido preparar un caldo de patillo a los que reciba el domingo en la casa. Y no va ser... Me voy, soy fuga.