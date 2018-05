Edison Flores: Jugador ayuda para refaccionar la cancha de su barrio [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Me cuentan que la ‘Pulga’ se portó con ‘Cortadito’, el ‘picador’ oficial de la selección. Ni bien lo vio, lo llamó y lo subió a su nave, le dio 200 ‘cocos’ y una camiseta de su equipo. El muchacho corrió a la farmacia y compró remedios para su viejita que anda malita. Vale...



Me avisan que ‘Orejas’ llega para dar una mano y varios ‘verdes’ para refaccionar la cancha ‘Oruro’ de Collique, su barrio. Allí se inició y quiere ponerla elegante. Se comunicó con la gente, ha pedido presupuesto y la otra semana cae para brindar su ‘cariño’. Así es...



Ayer en la Videna varios amigos de los seleccionados llevaron a sus hijos. Todos entraban por la puerta por donde ingresan los periodistas y de allí los hacían pasar hasta los vestuarios. Se tomaban fotos con los guerreros del ‘Tigre’. Todo salió muy ordenadito.



Curuju... Hay un runrún de que el volante que se despidió varias veces está con roche con sus causas. El chato reunió a peloteros de su promoción para hacer presentaciones , les ofreció un sencillo para que entrenen como en los tiempos que estaban en actividad, pero no ha salido ningún contrato. Ahora le están reclamando su pago y no sabe de dónde sacar. Pobechito...



El ‘Poeta de la Zurda’ se ha ido a Piura. Está viviendo en una iglesia y es su voto de humildad. Una manera de rendirle homenaje a Dios es siendo uno de sus servidores. Asegura que se quedará por el norte un buen tiempo. Asu... Me voy, soy fuga.

