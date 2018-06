Gareca tiene su once hace rato: No cambió en la Eliminatoria y menos lo hará en Rusia 2018

Del saque somos carnecita... La firme que a mi edad ya no voy a cambiar. He tenido 7 meses para planificar mi viaje a Rusia y recién compré mi pasaje vía online en la madrugada del 14 de junio, a dos días del Perú-Dinamarca. Pago capricho y encima con una ‘chaqueteada’ de 21 horas, además de 7 de escala Lima - Medellín - Madrid - Moscú. Llego a las 11 de la noche de hoy y cuatro horas después chapo una miniván exclusiva con el vidente ‘Tigrillo’, que me trasladará directo a Saransk . Mínimo 8 horas más. Sobre la hora estaré en el estadio. Soy como los que llegan al camarín 10 minutos antes del partido y arrancan de titular. Todo esfuerzo por esa camiseta que cruza el corazón con una franja. Sí, señores...

Se me hizo una eternidad el vuelo AV-146 de Avianca rumbo a Colombia. Me tocó el asiento 25 D, en el pasillo, y no pude descansar ni mela. Una pareja de novios se ubicó a mi costado. El paisa hizo que su mujerón se sentara en el medio, en vez de mandarla a la ventanilla. Quería cerrar los ojitos y nada. No sé si por el aroma de su perfume, que me erizaba la piel, o cuando le decía ‘papi’ y me daba taquicardia. Su pelito lacio, sus cejitas depiladas y su dejo eran una tortura. Contaba los minutos para bajarme. A veces a propósito golpeaba con mi codito su brazo y muy educada se disculpaba. Era completa. Hermosa y sana. No como las de ‘Barranco Bar’ o el ‘Tequila’. Plop...

Me toca pasar un estricto control antes de ir a la sala de conexiones. Me acuerdo de la película ‘María, llena eres de gracia’, donde mandaban chicas burriers con droga en la barriga a Estados Unidos. A una cubana le pasan el escáner hasta por la axila, mientras un seguridad la pulseaba: ‘Estás embarazada’; y la rubia, muy canchera, le responde: ‘Tengo pancita, ya tengo mis años’. Era mi turno y le gané el vivo porque alce los brazos, abrí las piernas y me coloqué mi credencial de Fan ID del Mundial. Y para terminar, la pego de gil: ‘¿Por dónde tengo que ir? El tombito me movió la cabeza: ‘Sube al ascensor y presiona el segundo piso’. En la puerta 10 del Aeropuerto Internacional José María Córdova veo en la pantalla que la salida al terminal de Barajas, en Madrid, es a las 7:25 de la noche. En una me doy cuenta de que Picasso estuvo por aquí con su mejor pincel. Esta ciudad es el nuevo point de las despedidas de solteros. Chicas con gorros de fiesta tomándose fotos en grupo. Son full clic. Otro detallito es que hay muchos canosos caminando de la mano con mocosas. Parece la nueva tendencia, aunque Lima es parecida porque varios sonsos cuarentones y cincuentones se emocionan con una chibola o veneca, a tal punto que abandonan a la familia. Estoy volando porque tengo hambre y no me quieren cambiar 100 cocos donde venden sándwiches. Me piden pesos: ‘No hay vuelto’. Las tripas me suenan. Creo que voy a seguir jugando a la comidita en el avión. Nooooo...

Entro a Internet para chequear información de la selección y siguen con el tema de la alineación. Gareca tiene su once hace rato. No cambió en la Eliminatoria y menos lo hará en Rusia 2018 . Farfán será su primer cambio. Eso le ha funcionado. La verídica que por cuestión de gusto, jerarquía y nivel, yo lo mandaría a Jefferson en la función de Cueva . Otro es Santamaría . Juega bien, no le quema la pelota, salta como los dioses, sabe meter patada y cortar situaciones de peligro. Vamos a enfrentarnos a los mejores del planeta. Gente paradora, recursera y con calidad. Apoyaré a los que salgan a la cancha. El choque de mañana es clave porque va a dirigir si ante Australia nos jugamos el boleto a octavos. Toca abordar la nave y rezar para aterrizar enterito. Diosito me cubrirá con su sangre. Así es... Me voy, soy fuga.

