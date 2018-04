Hay un zambito de la rica Vicky que está correteando a la ex del ‘Ken’

Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Hay un zambito de la rica Vicky, famoso por tomar trago y bajar a ‘Barranco Bar’, que está correteando a la ex del ‘Ken’, cuyo nombre empieza con S de Stephanie. Le escribe por Instagram, le manda avisar que la va a agregar al ‘wasap’, pero la muchacha lo deja en visto y no le dice ni sí, ni no. Pero él insiste y le pone corazoncitos a sus fotos. Hummm...



La verdad va saliendo a la luz. Así que a ‘JJ’, el técnico más ganador de menores, no solo le querían reducir el sueldo a menos de la mitad para renovar, sino que también lo trataron como una chalona. Es que a la hora de despedirlo, nadie lo citó para decirle en la cara que ya no contaban con sus servicios. El ‘parrillero’, jefe de la chibolada en San Luis, le mandó un mensaje por ‘wasap’, avisándole que no iba más. Qué feo...

El ‘men’ de un club, donde juega ese delantero gordo y que sabe hablar en guaraní, se cansó del patita y parece que lo va a abrir. El panzón falta a los entrenamientos, a veces asegurando problemas familiares, otras que tiene que arreglar temas legales, pero siempre sale con un barajo. Está con los días contados, aunque el entrenador aboga porque se quede, ya que no tiene gente. Rexuxa...



Unos estudiantes cusqueños están investigando los trofeos que tiene el ‘Papá’ en sus vitrinas. Aseguran que son réplicas, porque los originales se los llevó ‘Juviejo’ a su casa. ¿Será cierto eso...? Me voy, soy fuga.