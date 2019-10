Me datean que el lateral que la rompía en Fiorentina ya tiró la toalla y ha pensado seriamente en colgar los chimpunes

Del saque somos carnecita. .. Me datean que el lateral que la rompía en Fiorentina y estuvo en la mira del Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Inter y otros clubes grandes de Europa, ya tiró la toalla y ha pensado seriamente en colgar los chimpunes. Dicen que todas las mañanas salía al gym, luego corría por los parques de su barrio, pero en las noches se metía hartas parrillas, pollo a la brasa y las bajaba con sus ‘aguas’. Asuuuuu...



Ya me contaron que el ‘Loco’ que acaba de ser papá, se salvó de un par de ‘palomillas’ que bajaron a ‘Barranco Bar’ para darle un vuelto. Es que el muchacho, en una noche de copas, ‘parchó’ a uno y parece que el patita se fue a buscar refuerzos. Lo bueno es que el pelotero ya dejó de ir por esos lares, se olvidó de esa vida y solo tiene ojos para su ‘retoño’. Y no va cher...



El que anda de caminante por todo el Centro de Lima es ‘Mantequilla’, que jugó en Matute, Callao y otros clubes. El zambo estuvo parado frente a la Fiscalía. Algunos dicen que busca ‘desaparecer’ un expediente, otros aseguran que llegó a buscar a un secretario que tiene fama de ‘bombero’ y le dijo que lo espere para empatarse con unas ‘chelas’. Asu mare...



¿Se acuerdan del ‘Comandante’ que dirigió a Cristal el año pasado y lo sacó campeón? El hombre tiene su espíritu justiciero y salió a las calles a unirse a todos los que protestan en Santiago de Chile. Eso sí, gorrita y lentes oscuros para pasar caleta. El hombre se ‘devora’ libros, lo malo que con el ‘Cacique’ no pasa nada. Noooooooo... Me voy, soy fuga.