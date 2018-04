Del saque somos carnecita... Francamente veo a Alianza Lima y no me genera nada. Que haga una pared o tres goles al Sport Rosario no me hace ni cosquillas porque de solo pensar en la Copa Libertadores, se me sancocha el hígado. Me gustaría que ataque o sea atrevido con Boca, Palmeiras y Junior de Barranquilla. Y nada que el presupuesto de esos clubes son más altos y nos van a golear. Que allí se asocien, hagan la individual, defiendan en bloque y respeten su estilo; y no que parezcan una carcocha, una combi llena de pasajeros que no avanza. Los bolivianos, venezolanos, ecuatorianos, paraguayos y chilenos guerrean de visita y de local. Somos las ‘lornas’ del torneo. Nos reforzamos con yernos y paquetes. Hay extranjeros baratos y que juegan harta pelota. Solo hay que seguirlos, buscarlos. Los gerentes aquí se rascan la panza, se afeitan la patilla y solo se preocupan por su ‘tajadita’ de naranja. Rexuxa...



Es increíble que ‘Trogliodita’ gane 40 lucas gringas, aparte de su comando técnico. Es plata tirada al tacho porque no ha hecho buena campaña ni deja escuela. No entiendo qué clase de administración maneja ese equipo. Llegaron para ordenar la casa y al final están peor. ‘Supermán’, 18 lucas; ‘Maní’, 16, y me cansaría de enumerar los casos que han desplumado su economía. Con un ‘Chifero’ que bajo la sombra maquina todo y no sabe ni mela de nada y menos de fútbol, porque solo dirigió menos de 10 partidos en Primera. Sí, señores...

Por siaca, les deben dos meses a los ‘basureros’. No concentran desde hace fechas y el viernes se la pusieron en el cuello al ‘men’ de la institución. Todos se aparecieron con ropa de calle al estadio y el presi se molestó, pero en una lo parcharon: “Cada día hay más sponsores, pero no hay ni para el hielo”. El tío hizo el pasito para atrás de Michael Jackson y cambió de tema. Que empiece a bajar costos y que la primera medida que tome sea botar al pan con relleno y camote de su hijo, que seguro cobra puntual y gana como Luka Modric. No por su juego, sino por el cabello. Así es...



El ‘Pompo’ colgó los chimpunes y ahora es director técnico. Dirige en la liga de La Libertad. Tiene la filosofía del juego fresco, alegre, picarón. Cuentan que hizo curso a distancia... pero del bar. En las prácticas, son full vaso. Nada de reducido, pichangas, físico. Todo es correr para que te dé sed. En ese vestuario no existe el agua mineral, gatorade ni sporade. Allí la botellas son al polo. Plop... Me voy, soy fuga.