La ‘Nochebuena’ pasó, dejó felicidad y muchos regalos. Pero ‘Papá Noel’ aún tiene cositas en su saco y para aquellos que les faltó recibir su presente, aquí llego con más...



A la ‘Mosca’, los videos del ‘Chavo del 8’ para que nunca olvide la ‘catana’ que le metió River Plate en la Copa y ni hablando ‘en difícil’ la podrá ignorar...



Al ‘Pitbull’, una estampita de la Virgen de Guadalupe para que le siga haciendo el milagrito de que lo convoquen a la selección. Nadie lo tenía en los planes, pero se esforzó y aparecerá en la historia que jugó el repechaje que nos llevó al Mundial después de 36 años. La firme que tiene su mérito...



Al argentino que dirige las menores en San Luis y nunca gana nada, un pasaje de regreso a su tierra. No acierta una y solo es bueno metiendo a todos sus paisanos. Si el país está lleno de ‘venecos’, la casa de la selección lo está de ‘parrilleros’...



A ‘Ven a mi casa’, un terreno amplio para que levante un refugio para animales abandonados. El muchacho es de buen corazón, se preocupa por los perritos que no tienen donde dormir. La verídica que allí está su futuro, porque con la pelotita está al debe...



A ‘Pablito del Rímac’, una piñata del ‘Guía sexual’ para que la queme a fin de año y jamás olvide quién le jugó sucio y pidió que lo saquen del club. El técnico puso el pecho, se la jugó por lo que le decían y ese pata se lo trajo abajo. Asuuuu...



A ‘Mala mala’, un CD de Eva Ayllón, porque a las tías les encanta hacer dúo y hasta suelta sus gallos. Son causas, amigas y donde va una, está la otra... Al ‘Chaval’, una oportunidad más en la Bicolor. El volante está en su mejor momento, marca goles y hace todos los méritos para ser convocado, pero en la Videna nadie le para bola... Al ‘Ropero’, la foto del trofeo de la Copa Perú. El técnico jugó tres finales y nunca la ganó. Ya está con roche...



A ‘Antonio Banderas’, un testaferro. Aseguran que el hombre chapa algo en cada contrato y ya no puede barajar tanto billete en su cuenta bancaria. Necesita una lavadora de ‘cocos’... Al ‘Orejas’, las palmas de todo un pueblo que lo quiere. El muchacho es humilde y no olvida sus raíces. Que siempre recuerde el 2017, porque este año le salió todo. Tiene a su lado a una gran mujer y nos clasificó para el Mundial...



Al ‘Zambito claxon’, una zona Vip en la ‘Choza Náutica’ de Los Olivos. Ahí es caserito cada vez que viene a Lima. Se queda hasta cerrar el local, conoce chicas, le pone el trago a toda su mancha, pero lo malo es que nunca ‘campeona’. Plop...



A ‘Talara’, la colección completa de ‘Ven, baila quinceañera’ para que recuerde los buenos momentos que vivió cuando era el ‘firme’ de la actriz con rulitos y así se olvide de estar mandándole mensajitos donde lo mandan a volar...



Al ‘Rei’, un despertador. Ha dicho que está soñando con jugar el Mundial y la firme que está alucinando mal. Tuvo mucho talento, lo desperdició y ya es muy tarde...



Al ‘Cabezón’, un video del entrenamiento del equipo ‘characato’ cuando lo dirigía y otro sin él. Así verá la diferencia en el plantel: ahora hay alegría y antes todo era caras largas. Nadie lo pasaba por antipático. Está traumado, ve sombras hasta cuando duerme...



Al ‘colombiano viejo’ que juega en La Vicky, un poco de dignidad. Con todos están haciendo esfuerzos para mejorarles el billete y a él lo están mangueando. Sigue esperando que le renueven porque la edad ya le está pasando factura...



A ‘Puchungo’, un CD de William Luna con la canción ‘Chipichay’. El chalaco es su hincha y muchos dicen que tienen ‘alguito’ en común...



A ‘Barney’, un buen abogado. Al hombre se le viene una demanda por alimentos porque no cumple como papá y eso no tiene perdón. Arregla eso, que un juicio de ese tipo te lleva por un tubo a tu río... Al ‘Ray Sepúlveda’, un mano a mano con la ‘Pantera’ para que mejore sus golpes. El pelotero tiene buen ‘jab’ y de uno solo tumbó a un uruguayo ‘trotón’. Si no la hace en el fútbol, ya hay otra opción a la cual puede dedicarse...



A ‘Julinho viejo’, un manual de cómo hacerse respetar. Sus jugadores le echan agua y le meten manazos en la cabeza. Qué feo... A ‘Pituquito’, un mapa de San Juan de Lurigancho. ‘Patrulla’ por allí como perdido, va a un ‘telo’, después se pasa a otro y parece que su ‘pescao’ no le da bien la dirección, porque casi siempre llega y no recoge a nadie. Se regresa solito y derrotado. Pobechito...



Al ‘Gordo’ paraguayo que juega en la selva, una discoteca para él solito. Es que cuando se mete a una, liquida y liquida, y cuando sale, las tías ya están haciendo el mercado. Con razón parece un costal de papas...



Al ‘Ken’, un partido de despedida. El muchacho se fue en silencio, calladito y nadie sabe si quiere regresar o no a la pelotita. Ya no lo sondean para contratarlo y todo lo que se sabe de él es que está afanando a una chata y se han ido de viaje al extranjero... Hasta aquí llegan mis regalos y desearles a mis seguidores una feliz Navidad... Me voy, soy fuga.