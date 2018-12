El Bombardero y su lluvia de regalos de Navidad para todos los principales personajes de la pelotita (II)

Llegó la Navidad y les deseo una feliz fiesta en unión familiar, con mucha paz y salud. Y como mi trineo está tan lleno de regalos , aquí les traigo los que no pude dejar a las 12 de la noche...



Al ‘Pato’ del Rímac: Un telescopio, para que tenga cuidado con esos chicos que saltan sogas y arman vasitos. Ahora que flechó a una rubia tiene que googlear a todos sus amigos. Y no va cher...



Al ‘Patrón’: La última versión del ron Havana. Le encanta ese trago y no lo baja con hielo ni gaseosa. Ufff, qué bravo...

Al central con apellido de la Virgen María: Unos testigos, para que su flaca se anime a casarse. La muchachita hace tiempo está que lo mece y no se anima a darle el sí...



A ‘Julinho viejo’: Un poco de autoridad. Sus jugadores le jalan el pelo, le echan agua y en las charlas casi todos se la pasan con el celular en la mano...



Al parrillero que bajó con el ‘Canalla’: Un libro de ética. Llama a todos los clubes ofreciendo sus servicios. Se fue al ‘Ombligo del mundo’ asegurando que iba de jefe de menores y al final entrenaba al primer equipo...



Al ‘Diamante’: Una oportunidad para dirigir el club donde es ídolo. Nunca le dan el buzo y todo por decirle su verdad a un barbón ‘mala leche’...

Al charrúa peruano de La Vicky: Un cambio de look. Desde que se pintó el cabello, en la calle lo confunden con el ‘Zorro chupe’, un ‘café don Lucho’ que consigue amiguitas a los peloteros...



Al ‘Barbón hippie’ de La Florida: Una editorial para que le publique un nuevo cuento. Lee libros como mela y con el tango que es literato, renueva sus contratos...

Al ‘Chifero’: Un chifa en la calle Capón. Prepara rico el kam-lu wantán y el arroz chaufa, pero como hombre de fútbol está en la calle. Tiene buenos amigos en los clubes y la tele por eso le dan color...



No vale picarse, estamos en tiempos de dar y regalar. Un abrazo a todos mis fieles lectores y que la Navidad traiga dicha y prosperidad... Me voy, soy fuga.