El Bombardero sobre Melgar: Después de mucho tiempo veo a un equipo peruano con actitud y confianza 

DEL SAQUE SOMOS CARNECITA... BIEN POR AREQUIPA Y EL FÚTBOL PERUANO. Vengo más agrandado que los mistianos luego de ponerles la pata en la cabeza a los chilenos y clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Con más de 35 mil personas en el estadio de Santiago y contra un equipo que tiene un presupuesto millonario y figuras como Ángelo Henríquez, el ‘dominó’ se hizo fuerte con las manos firmes de Cáceda y los despejes de Carmona, Narváez y Villalba. Después de mucho tiempo veo a un equipo peruano con huevos, actitud y confianza y que aprovechó al máximo el triunfo de local. No se complicaron, despejaron, no cometieron faltas tontas y llevaron miedo en cada contragolpe. Ahora quedaron a un paso de la fase de grupos y de paso se metieron un buen ‘drilo’ al bolsillo. Vale...



ESE VOLANTE que lloró en todas sus despedidas sigue facturando. El chatito fue invitado a un torneo en Chimbote y chapará un buen billete. Lo bueno es que está en forma, porque está entrenando en la playa por las mañanas y le queda la clase. Y no va ser...



MAL LA 'MUELA' diciendo que en sus ratos libres puede hacer lo que le da la gana. Le recuerdo que cuando estaba en otro club y todos los fines de semana salía con la ‘Roca’ y otro puntero más, no lo llamaban al equipo de todos. Tuvo que cuidarse y olvidarse del vacilón para que llegue a la selección y pase a un club grande en el que se metió al corazón del hincha. Nada más...



SIGUEN LOS PROBLEMAS EN LA 'MISILERA'. No solo están con roche de pagos pasados para debutar mañana, al equipo de reserva no lo dejaron entrenar en el ‘Campolo’ y no hay cancha para los chalacos, que el año pasado quedaron terceros. Qué feo...



Me voy, soy fuga.