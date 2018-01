El Bombardero: Le pagaron con la misma moneda al ‘Matador de cucarachas’ 

Del saque somos carnecita... La firme que si obras mal en la vida, te va peor. Hay un ‘Matador de cucarachas’ que tenía la costumbre de ‘arranchar’ peloteros a los empresarios y ahora le pagaron con la misma moneda. Su antiguo brazo derecho le metió un cerrojazo con buen billete y encima le quitó la representación de ‘Aladino’.



El que jugaba con vinchita en la crema quiso denunciarlo, buscarlo, reventarlo, pero después reaccionó y se dio cuenta que si ese ‘man’ habla, fácil se va a su ‘río’. Ayayayay...



Y lo vi al ‘Barbón’ que hasta hace poco estuvo en un club grande, caminando por todos los pasillos de ‘Polvos Azules’. El sábado, al mediodía, iba y venía por la sección donde venden artículos para gimnasios. No compró nada, porque lo timbraron y se arrancó. Fácil tenía una cita de película o business. Hummmmm...



Ya me contaron que un delantero gordo, con tatuajes y que se regalaba con lacitos y todo en Matute, está en Lima. Hace días que anda por la capital y el lunes estuvo en un centro comercial de la avenida Salaverry. De allí no se movió hasta que llegó una amiguita y se lo llevó. Provecho...



Me avisan que ‘Pituquito’ tiene un cariñito ‘caleta’ por Zárate. Cuentan que estuvo con ella hace un año y ha regresado, pero en plan de amigos con derechos. Lo malo que se banderea con ella y hasta carga a su pequeño como si fueran una familia. Eso sí, solo andan por ese barrio, nunca salen de la zona. Curuju... Me voy, soy fuga.