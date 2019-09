El Bombardero ya está en Nueva Jersey y analiza toda la previa del el Perú vs. Ecuador que se juega hoy

Del saque somos carnecita. .. Ya estoy otra vez en Estados Unidos. Debe ser la visita número 30. Como siempre, saqué mi boleto horas antes de mi viaje y todas las aerolíneas aplicaban el abuso con los precios. Y uno está para resolver y no tirar la plata. El Bombardero es ‘recursero’ al mango. Hice una de ‘cuca’ como en Rusia, Brasil, Argentina y países donde voy. O sea, duermo en 5 estrellas, alquilo auto, como en restaurantes serios y la hago linda en la noche gastando lo justo. Chapé una ruta chévere y pagué 640 dólares Lima-Miami-Charlotte-Baltimore, por American Airlines. De allí visité un par de horas a mi hermana y sobrinas, y cogí uno de esos buses que llaman ‘chinitos’ y con 22 cocos en 4 horas me dejó en su paradero, a dos cuadras de la ‘Penn Station’ de Nueva York. Allí abracé y besé como loco a mi hija, que estudia Producción de Cine y Televisión en una universidad que queda en Manhattan. Rodeado de rascacielos, el Central Park, el Madison Square Garden, Radio City y el Empire State...



Me pregunta: ‘¿Sigues pensando que el Callao es más bonito?’. Yo le respondo que de lejos, el primer puerto es el mejor. Allá no habrá un edificio de 100 pisos ni un parque inmenso, pero es mi sitio ideal, mi rancho, mi hueco. Y no va a ser...



Un taxi desde el hotel Hilton Parsippany, donde concentra Perú, hasta el estadio Red Bull Arena te cuesta 40 cocos más o menos. Por eso renté un Kia y pago igual por un día. Con 30 pesos de gasolina hago colectivo y me queda combustible. Aquí paga capricho el que quiere y le sobra el dinero. Hay malls para todos los bolsillos en Nueva Jersey, donde será el partido. Ropa en oferta. Eso sí, los trapos de calidad cuestan. Me llama mi colega José ‘Huachano’ Lara, nuestro enviado especial, para contarme que ha almorzado en el ‘Carbonazo’ con un familiar de ‘Cuto’. Eso queda en Elizabeth, zona de ‘peruchos’, pero más de colombianos. Se metió un lomo saltado por 25 pesos. Yo soy fiel a ‘B52’ del ‘Gordo’ Pablo. Es restaurante, barra y en fin de semana, discoteca. Eso revienta por la sazón, música y mujeres. Un ‘point’ excelente para almorzar con la familia y vacilar por la noche con los amigos. Rexuxa...



Y ahora viene lo serio. Lo futbolístico. Ecuador ya mira el futuro y no cree en consagrados ni figuras. Luego de la fiesta del Piso 17 en la Copa América de Brasil, la federación de ese país tomó el toro por las astas y despidió al ‘Bolillo’ Gómez por no imponer respeto. Además, dejó fuera de esta convocatoria a los siete involucrados en la juerga, entre ellos nombres rutilantes como el lateral Antonio Valencia y el portero Alexander Domínguez. Pusieron de entrenador a Jorge Célico, que hizo un campañón con la Sub-20, sacándola campeona del último Sudamericano y tercera en el Mundial de la categoría. Y como ellos sí piensan en el recambio, llamaron a tres porteros que nunca habían sido convocados antes y siete Sub-20 de aquel equipo. El goleador Leonardo Campana, buen jugador, y el volante Gonzalo Plata son los nombres más llamativos en un equipo que juega 4-4-2 y siempre tiene mediocampistas que rascan y la tocan bien. Abren la cancha, son fuertes atrás y con los jóvenes han mejorado en el juego. Además, acuérdense que en Lima nos pintaron la cara el año pasado y nos ganaron 2-0 en un amistoso. Así es. Me voy, soy fuga...