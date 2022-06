Del saque somos carnecita... Maldita ruleta rusa. Pena máxima en el Perú. No me repongo de la eliminación. Han pasado 48 horas y sigo destruido. No es fácil digerir tremenda desilusión. En el minuto 119 tuve una mala sensación. Ese cambio de portero fue mental y fundamental.

Acabó el suplementario y nuestra selección no transmitía confianza. Rostros serios y de lamentación por no haberlo definido antes. Advíncula se paró recto al balón y quiso colocarla cuando no es especialista. Lo de Valera es inexperiencia total.

Australia, sin ser más que nosotros y con un arquero chistoso, nos volvió a nuestra realidad. La de creernos favoritos siendo normalitos. Lo había dicho días antes y las pruebas están en el archivo periodístico, hubo exceso de confianza, nos vimos en el Mundial y muchos hasta tenían los boletos y hospedaje separados, sin antes haber jugado. Sí, señores...

La portada de ayer de Trome es que la hinchada pide que Gareca se quede. Es el clamor popular y lo respeto. Nos clasificó a Rusia 2018 por tres puntos en mesa y perdimos el repechaje porque no dio la talla.

El ‘Tigre’ declaró que fue un choque muy estudiado. Y es cierto, pero de parte del entrenador Graham Arnold. Lo tenía todo chequeado al milímetro. La pizarra fue suya de lado a lado. Escribió su mejor lección. Metió pases largos a los marcadores y les puso freno de mano. Además desapareció a Cuevita, que no tuvo fuerzas ni para el chiche. No lo dejó voltear y pie firme en las divididas.

El argentino viajó a ver de cerca a los ‘canguros’ cuando enfrentaron a Emiratos Árabes y el lunes no vi ninguna estrategia distinta, salió a jugar como lo hace siempre. ¿Para eso viajó? Encima, replanteó mal. Así es...

Para lo de Christian tengo una lectura: la presión le comió las piernas o aflojó todito. Carrillo intrascendente, de ‘Culebra’ acabó en lombriz. Cuando comenzó a agarrar confianza lo cambian y por eso se rayó con su DT. Yo lo dejaba un rato más. ‘Canchita’ no reventó ni en pop corn. Elevó su nivel a las finales. Lapadula entrega el alma, da la vida, guerrea, canta ‘Contigo Perú’, pero eso no es suficiente. Un ‘9′ tiene que mostrar un plus, un adicional en el área.

NO FUIMOS CAPACES DE VENCER A UN SELECCIONADO ORDENADO

El ‘Rayo’ y Trauco controlados por las bandas. Gallese, Zambrano, Callens y Aquino estuvieron a la altura. Estamos donde merecemos, porque no fuimos capaces de vencer a un seleccionado ordenado, aplicado y obediente. Algunos idiotas le echan la culpa a Claudio Pizarro de ser salado por visitar la concentración, perdimos porque el 80 por ciento jugó como una mela. Y no va ser...

Nos quedamos afuera de Qatar porque nos superaron en actitud, humildad y fútbol. Como en Sochi, aunque aquella vez fuimos efectivos. Ellos no arrugaron y terminaron festejando. Duele, jode, pero es lo que hay.

El debate nacional es la continuidad del comando técnico. Los ‘conversa por gusto’ que ni siquiera pudieron hacer guardia en la concentración. Familiares, esposas, amigos y eso era un mercado. Aquí no se necesita el capricho o deseo de la afición.

Aquí hay que elegir bien. Sea la renovación o jefe nuevo. Yo me mojo. Prefiero el cambio. Pero no soy dueño de la verdad. No vivamos de recuerdos. El casi, casi, no existe. Y de sentimentalismos no se regala la plata. Eso que nos ha devuelto la imagen internacional puede ser cierto, pero no nos cerremos en evaluar otras opciones. Vienen las próximas Eliminatorias en marzo, no hay mucho tiempo para perder. Así es... Me voy, soy fuga

