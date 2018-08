Del saque somos carnecita... Me pasan un dato y la verdad que pica. Espero que solo sea un rumor y nada más. Dicen que hay un seleccionado que habló con el comando técnico para que no lo convoque, pero no es por una lesión. Es por algo muy grave. Es que su vida corre peligro.

El chamaco puede pagar ganso por una bronca de un familiar con una gente brava de un distrito peligrosísimo y que involucra muertos. Han amenazado que será ojo por ojo y lo tienen en la lista con resaltador. Si es cierto, lo mejor y recomendable es que no se exponga ni venga. Así no es...

Bien el lateral Johan Madrid. El año pasado, previo al partido con Ecuador, cuando estaba en Sport Rosario, lo llamaron desde la Videna para darle pautas de cómo debe alimentarse y cuidarse. Aquella vez no lo convocaron, pero como siguió los consejos y viene jugando bien, ahora entró en la lista de los amistosos ante Holanda y Alemania.

Y aplaudo su dedicación y sacrificio porque no es fácil ser un verdadero profesional cuando vives en medio de la tentación, en la Siberia, en el Callao, donde hay delincuentes, drogos y también gente decente y buena. Vale...

Ese ‘Amigo de Marco Antonio’ es salado al mango. Su empresa mandó pa ‘La Habana’ al Gálvez y prontito va a desaparecer al Sport Loreto, que perdió por walk-over, el último fin de semana, en la Segunda división. Los chicos hace cuatro meses no cobran un peso y no les pinta ni una galleta de soda en el desayuno. Un té ralito y un pan duro con mantequilla. A la ‘Misilera’ la tienen también en la lona. ‘Bam Bam’ ya lo tiró en cancha porque no hay ni una silla ni una mesa donde analizar a los rivales. Así quieren agarrar más clubes.

¿Cuál es el dulce...? Me voy, soy fuga.

