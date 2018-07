La 'Pulga' no se olvida de los suyos y le depositó billetón a su papá para que forme empresa constructora

Del saque somos carnecita . .. La ‘Pulga’ no se olvida de los suyos . Le depositó un billetón a su viejo, con la condición de que pueda formar su empresa constructora. El tío le ha hecho caso y ahora camina grandazo y buscando terrenos para levantar condominios. Eso sí, no se ha mudado de Pamplona Baja. No puede abandonar su barrio, que es su vida. Cuando uno es buen hijo y buen padre, Dios te bendice. Así es...



Ya me contaron que la ‘Dona’ se arrancó a los ‘yunaites’ porque aquí no conseguía equipo y por edad, era mejor que colgara los botines. Fue a probar unos días cómo estaba la chamba por allá y ver si se queda. El hombre en Perú anda full recurseo y mejor se quitaba para hacerla linda metiendo lampa, pintando rascacielos o vivir del aire, o sea, de la habilidad. Ningún trabajo es malo...

Lo vi al ‘charrúa’ de Matute , que se puso la blanquirroja en una Copa América, paseando bien caballerito con su esposa por Miraflores. Iba con un perrito y cada vez que sonaba el celular, colgaba y le decía a su ‘ñori’ que con ella al lado, no atendía a nadie. Curuju...

Hay un runrún de que el ‘Chato’ Renzo está en un problema judicial con su casa de Lince. Parece que la tiene vendida a una financiera para que construya un edificio y los inquilinos no quieren salir. Va a avisar a la gente del Callao para que lo ayuden con el desalojo. ¿Será cierto eso...?

Por si acaso, el hijo del ‘number one’ de ese equipo que juega con la franja en el pecho camina mucho por Barranco. Busca a una muchachita muy bonita, que como vive en un barrio picante, la cita por la avenida Francisco Bolognesi. Lo malo que es muy generoso y entrega muchos regalitos. La tiene malacostumbrada. Debería cuidar las monedas porque a su viejo el banco ya le mandó una notificación de que le va a embargar su casa por una deuda que supera los dos palos cholos. Ayayayayay.. Me voy, soy fuga.