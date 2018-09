Del saque somos carnecita... Me cuentan que al abogado que logró que le suspendan el castigo a ‘Paolín’ para que pueda jugar el Mundial, le entregaron casi 200 lucas de lo que recibió Perú por jugar ante los alemanes. O sea, le han dado casi todo lo que le correspondía a la Bicolor por trasladarse hasta el ‘Viejo Mundo’. Hummmmm...



Me datean que el ‘Rayo’, que le pegó a un ‘charrúa’ en el Rímac y ahora juega en México, está perdiendo por todos lados. Le han abierto un juicio por paternidad y su actual pareja, que es del mismo barrio que la ex, le ha tirado la toalla al enterarse. La muchacha ya no le responde el teléfono, le dijo que no va a ir a visitarlo y rompió los pasajes que le compró. Parece que va a perder soga y cabra. Asuuu...



El que estuvo en Lima tocando sus temas de los años 70, es el rockero argentino Nito Mestre. Harto parrillero dijo presente y también dos de nuestra pelotita. Uno fue el goleador de los celestes y el otro, el tío ‘Calcasuelo’, a quien han metido de presión a la Bicolor. Fueron acompañados cada uno por su patrona. Así es...



¿Se acuerdan del feo Rojas? Un volante que apareció en Matute, tuvo sus cinco minutos y después jugó por varios clubes hasta terminar en Huaraz. El zambo dejó su carro estacionado y cuando regresó de comprar, ya no estaba. Pese a que la ciudad es chica, ya no hay ni rastro. Dicen que es ‘karma’ porque no está cumpliendo por los ‘yunaites’. No seas malo... Me voy, soy fuga.