El excapitán de Universitario quedó como caballerito, aunque muchas de ellas se muerdan la lengua y no piensen lo mismo

Del saque somos carnecita... La verídica que tremenda entrevista la del ‘Vocha’ Dávila a Roberto Martínez. El excapitán de Universitario repasó su vida amorosa y actual como nunca antes y hoy vive dedicado a los negocios. Lo que rescato de la nota es que se ha levantado a media farándula, a las famosas y ricuras del medio, pero siempre parador porque no habla mal de ninguna.

Quedó como caballerito y buenito públicamente, aunque muchas de ellas se muerdan la lengua y no piensen lo mismo. Eso sí, no contó toda la historia de ‘Cucurucho’, quien hace años cobró 10 mil cocos a una tía de la tele por tirar mal a la reina de ‘El gran show’. Él recibió la plata y solo le dio dos mil dólares, y en partes, al moreno. El resto fue para su drilo. No puede con su genio. Asuuuu...

Soy del Callao, rosado al mango, al rojo y al cubo. Así que a los chalacos de corazón, de sentimiento, de los que van de frente, les pido que vayan al estadio. Quedan diez fechas para que acabe el Clausura y la salvación de la baja es posible. Yo no oculto nada en mi vida y mucho menos mi amor al Sport Boys. Puedo cambiar de trabajo, mujer, carro, pero jamás esa gloriosa casaquilla. Así que juntos y unidos vamos al ‘Miguel Grau’ para que el equipo sienta la buena vibra, el apoyo y respaldo. Ya reaccionó, sacó 10 puntos de 12 y que siga la racha. Si compras una caja de chela, ahora tómate medio cartón. Separa para tu entrada y allí nos encontramos, porque somos de Primera. Sí, señores...

Bien echado el ‘Alcanzapelotas’. De entrenador no existe y como persona no sirve. Fulero y abusivo. Y eso pasa porque se contrata a cualquier chistoso que se vende con la escuela bielsista o sampaolista por el simple hecho de haber trabajado en sus comandos técnicos o porque les dictaron un curso de tres días. Cada vez que perdía o lo eliminaban (Libertadores y Sudamericana), se la agarraba y maleteaba a los jóvenes. Los referentes lo miraban grueso y en ‘one’ descargaba con los más mocosos. Él nunca aceptó que se equivocó o tuvo la culpa. Siempre señalaba a alguien. Espero que no vuelva más a este país. Rexuxa...

La ‘China’, la armadora de Seúl 88, goza de sus 55 años como si fuese una chibola de 20. El sábado cayó al ‘Festival de la Salsa’ con una batería de tías y se vaciló de lo lindo con Jerry Rivera, Víctor Manuelle, Tito Nieves, ‘La Sonora Ponceña’, Alberto Barros, Charlie Aponte, ‘Los Van Van’, ‘Josimar y su Yambú’, ‘Zaperoko’, César Vega, Renzo Padilla, ‘Camagüey’, Willy Rivera, Laura Mau, entre otras. Ella no se hace paltas. Si tiene que rumbear con sus amigas, normal. Si un varón la saca a bailar, allí demuestra cómo mueve el esqueleto. Está enterita. Ayayayay... Me voy, soy fuga