El ‘Mudo’ no juega y hasta da miedo que se lesione en una práctica

Del saque somos carnecita... Estamos en cuenta regresiva para ir a Rusia y hay temas que preocupan. El ‘Mudo’ no juega, se lesiona rapidito y hasta da miedo que en una práctica termine fuera de un partido. Lo peor que no es el único que llega sin ritmo, varios están de suplentes en sus clubes, y eso nos juega en contra. Al Mundial tienes que llegar al 200 por ciento de tu nivel y con harta continuidad. Y no va ser…



Todos hablan del primer partido con Dinamarca, que allí nos jugamos el pase a la siguiente ronda y creo que si solo pensamos en un rival, vamos mal. Hay que analizar a todos y después de ver a Pogba el otro día contra el City, creo que hay que trabajar mucho con los volantes y centrales. Ese ‘caballo’ juega con todo, brazos, piernas, atropella peor que chofer de Orión. Hay que abrazarlo, incomodarlo. Que siempre reciba de espaldas, nunca de frente al arco. Así es…



Ya me contaron que el ‘Cóndor’ ahora se dedica a inaugurar campeonatos para empresas y gana su billetazo. Cobra de 700 ‘cocos’ para arriba, pero eso sí, cuando firma el contrato, aclara que no va a decir ninguna palabra. Solo hacer pataditas, dar el play de honor y chau. No es botado, sino que se le traba la lengua. Pobechito…



Me datean que el zambito ‘Claxon’ se está portando mal en Huancayo. Tiene un amor prohibido y lo peor de todo, que tanto él como ella, son casados. Cuando llega a Lima es el hombre ejemplar y allá es recontra eléctrico. Así no es…



Loverita ha regresado al país y es full recurso. El sábado estuvo en Tacna, padrino de un equipo de fulbito, pegándola de entrenador. Dirigió dos partidos, chapó su billetito y se regresó. Vuelve el otro fin de semana a dirigir de frente sin entrenamiento. Asuuuuu…



El ‘Loco’ Martínez, ese uruguayo que se pintaba la cabeza de amarillo patito, anda en Lima y pasea por Miraflores sobrio en el día. En la noche es cuando se pierde. Brinda, baila, se va a caminar solo y se mete a dormir a las 5 de la madrugada. Me voy, soy fuga...