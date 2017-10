El Bombardero pide mantener la humildad y no mirar sobre el hombro a Nueva Zelanda

Del saque somos carnecita... MUCHACHOS, el fútbol es caprichoso, impredecible, engañoso, sorprendente y da para filmar una película. Y siento que muchos están mirando sobre el hombro a Nueva Zelanda. Los vemos como vaquitas que dan rica mantequilla, leche y queso en las calles, esquinas, oficinas y cada rincón del Perú. No nos equivoquemos, no los subestimemos, que no podemos meter un ‘pelón’ de aquellos. Nadie entró a la cancha ganando 1-0 o con la clasificación asegurada. Ni va de yapa a un repechaje. Acuérdense que Argentina con Maradona empató 1-1 con Australia en Sydney y ganó con las justas 1-0 en el Monumental de River para Estados Unidos 94. Y por si fuera poco, para Alemania 2006, los ‘canguros’ eliminaron a Uruguay por penales, después de que ambos ganaron 1-0 de local. Ayayayayay...



Un detallito: la selección ‘kiwi’ es más cara que la nuestra y tiene gente en la Premier League, Europa y la MLS. Tiene a Chris Wood, un 9 que vale más que Guerrero, Carrillo y Farfán juntos. Eso nos debe marcar el mapa. Estamos alucinando que son atletas, chocadores, potentes, troncos y que van bien al juego aéreo sin haber visto sus videos. Yo preferiría chequear sus partidos para dar una opinión. Sigamos seriecitos y siempre humildes, que nada nos sobra. Los agrandados terminan mal, sino miren a Chile. Sí, señores...



Nueva Zelanda, el rival que deberá vencer Perú en el repechaje

Esto no es meter miedo, tampoco ‘muñecos’, simplemente ‘calladitos somos más bonitos’. Hay que mejorar urgente en la elaboración, creación. Quiero que den cuatro pases seguidos. Todo no es recorrido ni pelotazo largo. Si ellos son grandotes, por arriba será complicado generar peligro. Balón al piso. Necesitamos a todos en su mejor nivel. Son 180 minutos y ni uno más. Es la mejor oportunidad, después de 35 años, para ir a una Copa del Mundo. Así es... Me voy, soy fuga.

