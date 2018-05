El Bombardero no le sigue el amén a Ricardo Gareca y le dice todo esto

Del saque somos carnecita... La firme que Argentina, Brasil, Uruguay y casi todas las selecciones ya han dado su lista de los que irán al Mundial. En todos los países hay polémicas porque consideran que hay algunos jugadores que merecen estar entre los convocados. Por mérito, actualidad o gusto. Para mí hay tres en nuestro medio que la están rompiendo: José Manzaneda, Marco Lliuya y Josepmir Ballón. Lo que pasa con estos chamacos es que no tienen prensa y nadie les regala un piropo. No son mediáticos. No son metrosexuales ni paran en ‘Barranco Bar’. Los dos primeros son los más hábiles del Perú. Con el balón pegado al pie y a velocidad. El tercero va y viene y no se cansa. El chileno Mario Salas le ha dado libertad para que desdoble y llegue al arco rival. Mete goles y da habilitaciones. Del ‘Chaval’, que es el engreído del pueblo, no voy a decir nada más. Simplemente vino varias veces y no la hizo. Sí, señores...

Y repito, yo no le sigo el amén a Ricardo Gareca. Reconozco que nos clasificó a Rusia 2018, pero ahí nomás. Ahora dice que no necesitamos un ‘9’ fuerte, chocador, pivoteador y de área, porque Jefferson Farfán con Croacia e Islandia demostró que salta como los dioses. Le recuerdo que en la Eliminatoria solo tenemos dos goles de juego aéreo. Uno de Christian Ramos a Paraguay y otro de Paolo Guerrero a Venezuela. Los amistosos sirven para corregir errores y potenciar el funcionamiento. En las pichangas nadie arriesga ni mete la pierna. ¿Ustedes creen que los de Dinamarca, Francia y Australia son chatos, ralitos y que se quedan pegados en el césped? Estamos locos si alucinamos eso. Ayayayay...

Umtiti y Varane, de solo verlos, inspiran respeto porque juegan y chancan. Uno es del Barcelona y el otro del Real Madrid. Sin mencionar a Diego Godín y Fazio, que te remueven los sesos. Esto es el Mundial, muchachos. Hasta hoy me acuerdo cuando Roger Milla de un cabezazo le fracturó la nariz a Rubén Toribio Díaz en el debut ante Camerún en España 82’. El ‘Panadero’ es tan guapo, bravo, corajudo, que sin mascarilla salió a guerrear ante Italia y Polonia. Así que una cosa es viajar para cobrar viáticos y otra por la gloria. Humildemente, creo que la ‘Foquita’ y los de ofensiva se desarrollan mejor cuando les abren los espacios. No contamos con gente muy fuerte arriba. Raúl Ruidíaz, Cristian Cueva y Edison Flores son menuditos. Andy Polo y Paulo Hurtado no entran al contacto. La pregunta es: ¿Qué delantero reúne esas características? Beto da Silva, Alexander Succar, Hernán Rengifo u otro. Que esa chamba la haga el ‘Tigre’. Así es...

El martes en la tarde, ‘Zlatan’ paseaba por el ‘Malecón’ de Miraflores y se encontró con un grupo que estaba fumando esos cigarrillos que te hacen reír como idiota. El pelotero se paró al frente de ellos y les pidió que se vayan del lugar, porque había hartos niños cerca y se estaban ‘horneando’. Felizmente no reaccionaron mal, solo se arrancaron. Vale... Me voy, soy fuga.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.