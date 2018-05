El Bombardero se solidariza con Paolo Guerrero, el líder de la selección peruana

Del saque somos carnecita... Estoy roto. El Perú destrozado.Paolo llora. Si el capitán sufre, yo también. Pasó lo peor y mi análisis es que estuvo mal asesorado por esos abogados. Para los 31 millones de peruanos es inocente. Pero la FIFA, TAS y WADA se llevan por los resultados del tubito. El error voluntario o involuntario ya estaba. Por eso no debieron apelar. Sí, señores...

Mi solidaridad con el líder de la selección. Con ‘Doña Peta’, que es una mamá guerrera. Les dijo a todos sus verdades en su cara pelada. Es increíble que la Federación no haya apoyado al hombre que se mató y dejó la piel por la ‘blanquirroja’, que recibió patadas, codazos, rodillazos, carretillazos, cabezazos, mentadas de madre. El mismo que nunca hizo una mueca cuando lo convocaban, a pesar que ya estábamos eliminados en anteriores procesos. Se comió su mela calladito y ahora le tiraron la toalla. Así no es...

Ya no hay marcha atrás. Desde hoy Gareca deberá rearmar el equipo sin Paolo. En el fútbol de hoy no hay insustituibles -salvo Messi y Cristiano-, pero nadie duda que el ‘Depredador’ es medio equipo peruano. Los rivales lo respetan y los compañeros se sienten diferentes cuando él está en la cancha. Que su ausencia sea una motivación para los que defenderán la ‘bicolor’ en Rusia. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.

