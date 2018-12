El Bombardero nos trae sus clásicos regalos de Navidad para los principales personajes del mundo de la pelotita

En estas fiestas nadie puede recibir la Navidad sin un regalo bajo el brazo. No tengo barba blanca ni ando en trineo, pero mi corazón me permite darle obsequios a todos los que están en el mundo de la pelotita... A LA SELECCIÓN: Gracias totales. Después de 36 años de sufrimiento, rabia, impotencia y desilusiones, volvimos a un Mundial. Lo que se vivió en Rusia 2018 fue realmente impresionante...

AL TIGRE: Una estampita de la Virgencita de Luján, para que otra vez se le haga el milagrito... A LA ‘CULEBRA’: Hambre de gloria. Se fue a jugar con los árabes por billete y se olvidó de que todavía es joven y debe buscar un club en una liga top donde sea protagonista...

A LA ‘PULGA’: Una limpia con cuy y ruda. Hace goles en todos lados, nadie duda de que debe ser convocado, pero con la Bicolor está al debe... AL ‘PROFESOR’: Un libro de la historia del club que dirige. Lleva dos años con el buzo y es puro pelotazo...

AL ‘COMANDANTE’ QUE SE FUE DEL RÍMAC: Una cita con un psicólogo, porque parece que es bipolar. En la mañana se despidió entre lágrimas de los celestes y en la tarde envió un mensaje sonriente a los hinchas de Colo-Colo... AL ‘RUSO’ QUE ANTES FUE ‘ÁRABE’: Una pizca de orgullo. Ya me contaron que colaboró en la lipo de una fulana que lo ‘adornó’. Ah, y también verdaderos amigos porque ‘latear’ con el ‘Zorro Chupe’ es ‘cana’...

A LA ‘HIENA’: Un par de ‘chalecos’. Está pedido en Jesús María y anda como loco para que le salga una oferta del exterior. Ese ‘man’ es ‘pelea de gatos’... A LA ADMINISTRACIÓN DEL FINAL DE LA JAVIER PRADO: Manual del buen dirigente. Todo lo que hacen, está mal o fuera de tiempo. Están empujando al club a la liquidación...

AL ‘GUÍA SEXUAL’: Un celular con el número de los nuevos bravos de la institución para hacerles la patería y no le den una patada en las cuatro letras... A ‘GOMINA’: Una cita con el narizón Dany de J.B... AL ‘CONEJO GORDO’: Un frasco de Memorex para que se acuerde de que tiene una ‘arrugaza’ con un empresario y se hace el loco a pesar de haberlo cerrado...

A LOS RÉFERIS DIEGO HARO Y VÍCTOR HUGO CARRILLO: Champán francés y un video de las finales de la Sudamericana y Libertadores. Estuvieron rankeados y dirigieron en las finales de los torneos más importantes de nuestro continente... AL ‘AMIGO DE MARCO ANTONIO’: Billete al ‘drilo’ para que contrate buenos jugadores y no mande a la rosada pa la Habana...

AL ‘CHATO CHICHERO’: Vales de cena gratis. La firme que desde que hizo la del ‘Chavo’ en los ‘yunaites’, sus compañeros lo miran mal. Como es el engreído del entrenador lo volverán a ver, pero hay varios que lo tienen atravesado... AL ‘MUDO’: Las piernas de Robocop. Todo el año jugó poco por las lesiones y cuando choca con una hormiga se lesiona...

A LOS ROJINEGROS: Sangre caliente. Querían disputar el título nacional, pero en las semifinales tuvieron el pecho más frío que un pingüino... AL MÁXIMO GOLEADOR: Una arepa en lugar de panetón para la cena, para que no se olvide de la ‘veneca’ que dejó en Larcomar...

AL ‘REY DE LOS BLOOPERS’: Un distrito para él solito. No puede ir por ninguna zona de Lima, porque debe plata o tiene un gol que no ha firmado... LA FIRME que me quedé corto. Que todos los hinchas pasen una linda Nochebuena y brinden por un mejor año para todos. Mañana continúo con mis obsequios... Me voy, soy fuga.