El Bombardero nos trae su tradicional ranking de fin de año a puertas de terminar este 2018

El mejor aliento: La hinchada peruana en el Mundial. Más de 40 mil peruanos invadieron las ciudades de Rusia y la Fifa nos premió como los mejores.



La Deportista: La karateca Alexandra Grande, número 2 en el ranking mundial.



Mención honrosa: Valentina Shevchenko, campeona del mundo en UFC.



La Alegría del año: La participación en Rusia 2018.



El Grito: El gol de André Carrillo ante Australia. Ese festejo esperó 36 años.

El Arquero: Leao Butrón, no tuvo un año como en el 2017, pero aun así fue el más regular.



El Equipo: Sporting Cristal, sin dudas. Ganó dos torneos, gustó y goleó. Digno campeón.



El Defensa: Aldair Salazar, gran temporada en Municipal. Lo querían todos y Alianza Lima logró ficharlo.



El Volante: Gabriel Costa. Hizo jugar a Cristal, dio asistencias y hasta fue segundo goleador.



El Delantero: Mauricio Montes. Tercer mejor artillero del torneo a pesar de que estuvo en Ayacucho y que todo el año peleó la baja.



El Gol: Willyan Mimbela de Unión Comercio a Sport Boys, en la fecha 15 del Apertura.

El Gol que no fue: ‘Canchita’ Gonzales en Arequipa. Un bombazo que pasó la línea y ningún árbitro lo vio en el Melgar 2-Alianza 2, por las semifinales.



El Blooper: El de Sport Rosario ante Melgar en Arequipa, en la jornada 5 del Clausura.



Los monses: Los dirigentes de la ‘Franja’. A principios de año, los blanquiazules querían al ‘Pitbull’ y al ‘Gato’, pero pidieron harto billete y no cerraron el negocio. Ahora los dos quedaron libres y no dejarán ‘guita’ al club.



Peor Empresario: El de la ‘Culebra’. Fue el mejor de la selección en el Mundial y de la Premier League lo llevó en el fútbol árabe. Qué abusivo.



El Técnico: El chileno Mario Salas.



Preparador de arqueros: Óscar Gambetta de Melgar.

El endeudado: El ‘Rey de los bloopers’. Camina inquieto por las calles, porque debe a todo el mundo.



El Nostálgico: El zambito ‘Talara’. Cada vez que liquida se acuerda de la actriz que lo dejó por un español que hace ejercicios con llantas y latitas.



El médico: El doctor Julio Segura, de lejos el mejor.



El Kinesiólogo: Lucho Sihuay. No tiene equipo, pero los futbolistas de todos los equipos lo buscan.



El aguatero: Tío ‘Agüita’ Luna de Sport Boys. Ya es un patrimonio histórico deportivo del primer puerto.



El ‘asistente técnico’: El ‘Potón’, cuando se cansaba de correr paraba el entrenamiento de ‘Manzanita’.

Los ‘conspiradores’: El que ofrece ‘visas’ y el ‘Colo’ uruguayo. Le hicieron la ‘camita’ al ‘Checho’ en el Cusco.



Jefe de equipo: ‘Eddy’ Linares, encargado de las divisiones menores de la selección.



El utilero: Wilfredo Cosco, ‘Pajita’ de Universitario. Cometieron una injusticia al botarlo, ahora que volvió demostró que es ‘hijo’ de ‘Lolo’ Fernández.



Los árbitros: Diego Haro y Víctor Hugo Carrillo. El primero dirigió la ida en la final de la Sudamericana, el segundo estuvo en la terna del superclásico que definió la Libertadores en el ‘Santiago Bernabéu’. Tremendo ‘jamón’.



El acaparador: El ‘amigo de Marco Antonio’. No puede con la ‘Misilera’, pero chapó otro equipo de Chimbote y uno de la selva y a los dos los hundió.



La Revelación: Marcos López, con 19 años se ganó el titularato en Cristal, estuvo en el Mundial 2018 como sparring de la selección y luego debutó en la Blanquirroja.



El Técnico de Segunda: ‘Chemo’ del Solar, estaba obligado a sacar campeón a los ‘Poetas’ y lo hizo.



El Jugador de Segunda: Osnar Noronha del Mannucci.



El Matón: ‘Polaquito’, que le pegó a un policía. Se pudo ir a su ‘río’.



El afanador: El ‘Conejo gordo’. Famoso por enviar regalitos a las secretarias de sus centros de trabajo.



El Soltero: El ‘Loquito’ del Rímac.

El ‘Solterón’: ‘Puchungo’. Cerca de los 50 cheques y todos los años promete que pasará al equipo de los casados.



El ‘Eléctrico’: El hermano del jugador más luchador de la sele. Tiene 10 chibolos y en varios canales y nadie sabe cómo los mantiene.



La ‘Pepa’: La que dio el ‘Tigrillo’ Navarro. Anunció que mi Paolo, tu Paolo, nuestro Paolo jugaba el Mundial antes que todos, cuando nadie creía que iba a pasar eso. Les tapó la boca a todos los ‘malaleches’.



El ‘Chancao’: Por enésima vez, ‘Tyson’. Aún no le sale competencia.



El ‘Floro’ barato: De Pedro Troglio. El ‘parrillero’ se declaraba hincha de la ‘U’, pero cuando vio que el equipo se iba pa La Habana sacó la cola y aseguró que Gimnasia y Esgrima de La Pata era su lugar en el mundo.



El Tramposo: El ‘Profesor’. Dos años seguidos con la misma trampita de Surquillo.

El Casado: El ‘Rei’. Parece que por fin sentó cabeza.



La Vergüenza: La detención del ‘Gordito’ de San Luis, acusado hasta de crímenes.



El Emprendedor: El ‘Tigre’, que hizo un contrato millonario triplicando su sueldo y es uno de los mejor pagados en Sudamérica.



El lamento: El penal fallado por Cueva ante Dinamarca.



El error más caro: El de ‘Supermán’ ante Oriente Petrolero, que eliminó a la ‘U’ de la Libertadores en el último minuto.



La Peor dupla de centrales: ‘Ven a mi casa’ y ‘Uña de gato’. Esos dos hacen goleadores a cualquier delantero.



El Atrasado del año: La ‘Calavera’ de los realities. Primero le quitaron a una ojiverde y ahora otra puso ‘turbo’ y lo dejó.



El Inversionista: La ‘Foca’. Le pagó la lipo a la chica que lo ‘adornó’.

LOS COLEGAS



Mejor programa de televisión: Fútbol en América.

Mejor comentarista de TV: Erick Osores.

Mejor relator de TV: ‘Toño’ Vargas.

Mejor Reportero de TV: Fernando Egúsquiza de Latina.

Mejor Programa de radio: ‘Campeonísimo’ de Radio Moderna.

Mejor Relator de radio: Elejalder Godos.

Mejor Reportero de radio: Anderson López de radio Ovación.

Reportero revelación: Milena Merino de RPP.

Mejor Productor de TV: Patricio Hinojosa ‘ESPN Domingo’.

La web deportiva: Ovación.pe.

Programa revelación: ‘Sueños de Barrio’ con Andrés ‘Balán’ Gonzales.

El animador deportivo: ‘Lalo’ Archimbaud.

Programa de las noches: Exitosa deportes.

Mejor comentarista radial: Carlos Alberto Navarro.

El reportero de Facebook Live: Francisco ‘El Emperador’ García.

Mejor relator y conductor de TV: Daniel Peredo. Ya no está entre nosotros, pero para este ‘pechito’ fue más que ‘Pocho’.