El Bombardero: "‘Trogliodita’ debe estar rompiéndose la cabeza después de ver el clásico" [VIDEO]

Del saque somos carnecita... La firme que el ‘Trogliodita’ debe estar rompiéndose la cabeza después de ver el clásico. No se ve la mano del entrenador, su equipo solo es ganas, entusiasmo y no hay esquema de juego. Lleva más de un año en el club y son pocos los partidos buenos que se le recuerdan. Su barreta es que no pudo fichar refuerzos y tiene varios chicos que están verdes, pero a la larga eso no le va a durar. Son coleros en el acumulado y, si no se ponen las pilas rápido, se pueden ir pa’ La Habana. Curuju...



No entiendo cómo Balbín y Schuler pueden estar jugando en un club grande como la ‘U’. En el fútbol no alcanza con ser buena persona, meter y tirarse de cara a una pelota. Eso suma, pero lo que vale es el fútbol, que la conozcan. Ambos jugaron un clásico para el olvido, tuvieron gruesos errores y se encargaron de hacer famosos a Hohberg y Pósito. Espero que me tapen la boca. Así es...



El ‘Pitbull’ de los ‘Basureros’ es mismo peleador de ‘Vale todo’ y lo demostró el sábado cuando levantó en peso a un rival, pero su última ‘saliente’ lo maneja como quiere. La chica tiene carácter y lo obliga a tener activado el GPS de su celular. Así lo monitorea y no puede desviarse del camino. Asuuuu...



La firme que un ‘Talareño’ anda obsesionado con una actriz que lo olvidó en ‘one’. En su última visita a Lima, bajó a la discoteca donde siempre iba con ella. La encontró, se le acercó y ella le aclaró que ya fue porque ahora camina con un ‘sonsini’. Qué palta... Me voy, soy fuga.

