El Bombardero de Trome nos deja las conclusiones que dejó el Sporting Cristal vs. Universitario

DEL SAQUE somos carnecita... El Cristal - ‘U’ me dejó dos conclusiones: La primera, si los celestes sostienen este nivel, pueden campeonar en los tres torneos del 2018. Ya se llevaron el de Verano, son punteros en el Apertura y solo Alianza les puede hacer sombrita. No veo otro equipo de peso, porque Municipal va a guerrear una copa internacional, nada más. Los de altura solo consiguen resultados en sus canchas. A lo mejor, en el Clausura se ponen las pilas Melgar y otro por allí. Ojo, los del Rímac aquí se sobran, pero en la Copa Libertadores son pan con relleno y camote.



La segunda, la crema va a sufrir un parto de trillizos. Tiene que reaccionar urgente porque después, con el transcurrir de las fechas, la presión los va a triturar por dentro. Crea dos situaciones de peligro por partido y de pelota parada. No hay elaboración, pausa, tres toques seguidos y es una plantilla muy limitada. Corren como locos. Para mí, Balbín y Velarde deben ser los zagueros por Schuler y Benincasa, quienes son una mazamorra morada sin azúcar. Encima traen un entrenador que viene de descender en Chile. Despierten, que La Habana queda a cinco horas.

Ayayayayayay...



Mis respetos para Marcelo Bielsa. Un técnico A1 que hace crecer a los futbolistas. En lo deportivo y personal. Dirige al Leeds United de la Championship de Inglaterra y mandó a sus jugadores a que recojan la basura durante 3 horas de los alrededores de su estadio. ¿El motivo? Para que sientan el esfuerzo que hace el hincha para comprar una entrada. Ellos entrenan con comodidades, descansan en buenos hoteles, juegan en templos, cobran salarios altos y puntualito, viven en mansiones, manejan autos de alta gama y tienen todo para asegurar su futuro a los 35 años, promedio de retiro. El aficionado chambea 8 horas y con sobretiempo metiendo lampa, sentando en un carro, encerrados en una fábrica, cargando sacos de frutas, de cemento, parados y de frío en una garita. Y a fin de mes, van al cajero por un sueldo de mela. La lección es que a los hijos hay que darles lo que necesitan y no lo que quieren. Cuando les das todo, formas vagos y conformistas. Así es...



El Alianza - San Martín fue entretenido, de sur a norte, de ida y vuelta. Estirada de Butrón, tapada del ‘Loquito’ Delgado. La verídica que no dudo de que Pablito se haya dado cuenta de que una cosa son atacando y otra defendiendo. Atrás son un desastre, un flan. Ayer la sacaron barata porque los santos no tenían un ‘9’ neto. Otra vez, ‘San Leao’ salvó la tarde. Dibujar a los lentos Gambetta, Godoy y Fuentes es más fácil que arreglar a ese juez de los ‘verdecitos’. Y ojo que Rinaldo y Ascues son trotones en la volante. Urgente, una solución, porque todos los partidos no son iguales. Y no va a ser...



Cada vez que hablo y le tiro flores a Joazhiño Arroé, le hago daño, porque después se aburguesa y se desubica al mango. Su problema no es físico ni técnico. Es mental. Si se dedica, podrá convertirse en un crack, porque todavía tiene 26 y está en su mejor edad. Para ello, debe trabajar el triple y que su entorno no crea ni lo haga sentir que es Maradona o Messi. Hay varios que están en la selección y no tienen ni la mitad de su talento. En las dos últimas jornadas la descosió. Ojalá por el Sport Boys y el Callao, que siga en esa misma línea y no sea intermitente. Curuju... Me voy, soy fuga.