Del saque somos carnecita. .. La firme que los ‘bragueteros’ son de una raza despreciable. Hay un pelucón que tiene la sinvergüencería de enjuiciar a la tía que lo ha mantenido casi veinte años para que lo indemnice. Qué rico ‘pan baguette’ y cara de palo. O sea, la ha vivido con carrazos, mansiones, joyas, ropa de marca y billete y ahora la pega de ofendido. Hasta casa le compraron a su mamá. Dice que ha perdido los mejores años de su carrera por estar con ella, cuando este tipo no cantaba ni bingo. Este es un patita que usa pantalón porque es hombre, pero no llega a varón. Sí, señores...



La firme que un ‘Bombero’ que ahora juega en Estados Unidos tira maicito a todo el mundo. Primero se metió a comentar en las redes sociales de la ‘Chica realidad’, después empezó a poner ‘Me gusta’ a sus fotos y luego se averiguó su número de ‘wasap’ y le mandó un mensaje. Lo malo es que la flaca lo bloqueó y el zambito perdió por goleada. Pobechito...



Así que ahora marcan todo el día a un volante 'chato'. Es que su firme sabe que en Trujillo, donde juega, se puede encontrar con su ex, la actual esposa de un ‘Oso’ y que lo adornaba. El hombre tiene que responder videollamadas y reportar por dónde camina. Lo que en su momento no supo hacer, se lo están haciendo. Curuju... Por si acaso, el ‘Conejo gordo’ se agarra de sus chambas en los medios para promover a sus representados y ‘chancar’ a los que no le cumplen. Como colocó al técnico de un equipo ‘Rojinegro’ y todavía no le da su comisión, lo hace ‘leña’ en donde le toca comentar y lo mismo hacen sus socios. Estos, por plata, son de lo peor. Qué feo...



Me cuentan que el ‘Loquito’ de los ‘santos’ ha firmado contrato para hacer publicidad a una marca de crema para la piel. El agrandado se la echa todo el día, hasta para ir al cine. Si antes hubiera sido metrosexual, el ‘Chato’ Hart no se hubiera llevado a la actriz. Así es... Me voy, soy fuga.