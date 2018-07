Brasil vs México: Que la 'canarinha' no se crea lo del pentacampeonato ni que Neymar es el nuevo dios

Del saque somos carnecita . .. Tres campeones del mundo eliminados: Alemania, Argentina y España. Tres favoritos menos en Rusia 2018. Francia y Uruguay chocarán en cuartos y no creo que Mbappé se vaya a pasear con los ‘charrúas’, que son los mejores marcando hombre a hombre y en zona. Puede pasar la primera, por allí la segunda, pero a la tercera lo evacúan en helicóptero. Escucho y leo que hay gente que llama ‘basura’ a su fútbol. Y me parece muy injusto y de ‘mala leche’. Lleva tres Mundiales seguidos con el ‘Maestro’ Tabárez, acabó segundo en la Eliminatoria, fue primero en su grupo sin recibir goles y mandaron a su casa a Cristiano Ronaldo. Si Messi se pusiera la celeste, caminando darían la vuelta olímpica. Y ojo que a partir de esta instancia pesa la camiseta y la experiencia. Quiero ver a Pogba metiendo manazos o a Umtiti parchando. Les aseguro que a Griezmann le cabecean la nuca antes de los 15 minutos. Sí, señores...



Ya los cotejos no se imaginan. Hay que resolverlos en la cancha. La pizarra puede variar a los 10 minutos de acuerdo a cómo se paró el adversario. El tema es que los grandes sufren con los chicos. El once de Fernando Hierro no tuvo furia con el anfitrión, que clasificó por penales. Se enfrentan 20 veces más y no les hacen ni cosquillas a los españoles, que perdieron fantasía. La salida de Lopetegui, a un día del inicio del Mundial, perjudicó el accionar de su selección. Nadie secó las lágrimas del DT ni le dieron un pañuelo para que se suene la nariz. Lo preocupante es que ya no contarán con varios por edad. Los de la generación dorada ya están por irse a sus cuarteles de invierno. No pudieron con el local, que será el de menor nivel cuando estén los 8 mejores. Curuju...



Brasil que no se crea lo del pentacampeonato ni que Neymar es el nuevo dios. Que le pasen los videos de cómo lloran Neuer, Müller, Sergio Ramos, ‘Kun’ Agüero al irse sin pena ni gloria. El México de Osorio es impredecible. Puede dar un espectáculo o ser un mamarracho. Si el ‘Scratch’ pasa la serie, se perfila como el más serio de los candidatos. Si Tite recupera el rendimiento que mostró en las Clasificatorias, es finalista. Así es...



En los octavos, las apuestas son más que riesgosas y prefiero cuidar mis rublos. El Brasil-México va a ser un partidazo. Si Neymar, Coutinho y toda esa pandilla se levantan con el pie derecho, los aztecas van directo al barril de El Chavo. El otro partido de hoy es Bélgica y Japón, y seguro todos pensarán en una goleada del equipo de Lukaku, Hazard y De Bruyne. Los belgas mandan hasta seis jugadores ofensivos y tienen jugadores en las mejores ligas. Los japoneses entraron por ‘fair play’, son ordenaditos, no tienen miedo a nada y apuntan al batacazo. Curuju... Me voy, soy fuga.

