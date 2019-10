Un brasileño, ex Alianza y Cristal, tuvo un remember con una paisana. 

Del saque somos carnecita... Me cuentan que ese ‘Langostini’ se ha ganado varios enemigos gratuitos por ‘largardor’ con las mujeres. El españolito, que se jacta de su ‘mentalidad abierta’ a pesar de que no tiene profesión, trabajo, cerebro ni oficio ni beneficio, se cree parador porque toma anabólicos para verse enchapado. Pero eso no le va a servir ni mela a la hora de la verdad. Hay un antiguo gil de la chibola Mayra, que camina con 8 guardaespaldas y que son peleadores de vale todo, que lo tiene atravesado y solo espera el visto bueno para proceder. Ruega que no lo timbren, porque en one te hacen una ‘visita’. Te estoy alertando...

El Clausura se puso de rompe y raja. La ‘U’ lleva un puntito de ventaja que lo defenderá con uñas y dientes y solo le queda una salida a Cajamarca. Sumó siete partidos sin recibir goles, pero el temita es que ya van tres que tampoco la mete. Faltan 5 fechas y Cristal tiene que ir a Arequipa (Melgar) y Juliaca (Binacional). Y Alianza también sale a las dos provincias y además de Moyobamba (Comercio). Por fixture y la hinchada, la crema es favorita, aunque a veces lo más fácil se convierte en lo más difícil y al revés. Encima que se complica de local porque le cuesta proponer. Por fútbol y plantel, los celestes pueden guerrear y son efectivos en rectas finales. Y por el Señor de los Milagros, los blanquiazules tienen chances. Curuju...

Me pasan la voz de que un brasileño, ex Sport Boys, Alianza y Cristal, tuvo un ‘remember’ con una paisana suya, rubia y que tiene una ‘pelea de gatos’ en la cabeza. El zurdo, que vive enfrentado con el ‘Diamante’, es solapa, pero no cuenta que hace años lo atrasó con la tía a un narizón que se hizo la rinoplastía y hoy es comentarista deportivo en una cadena internacional. Uno era puro floro, el otro más efectivo. Rexuxa...

Hace un par de semanas, hubo un broncón en la ‘Vidú’. El ‘Zorrito’, que dirige a una categoría infantil de la ‘U’, casi lo chanca al jefe de la unidad técnica de menores por desubicado y metiche. El ‘Carrito Chocón’ tuvo razón en arañarse. En pleno partido, el parrillero lo desautorizó con sus chicos. Le pedía a los de su equipo que jueguen diferente a lo que pedía Piero. El exdelantero se le fue encima y el pelado hizo la de ‘Michael Jackson’, porque lo iban a dejar globo. Ayayayyyy... Me voy, soy fuga.