Un brasileño que tuvo fama y mujeres famosas en el Perú empezó a ‘pulsear’ a dos viejos amores, pero rebotó

Del saque somos carnecita. .. La firme que yo estoy loco o el mundo está al revés. Ahora ya es común que perdonen ‘cuernos’ porque la gente es más liberal, es ‘open mind’ o da ‘espacios’. Díganme cavernícola, yo me río y me llega. Pero prefiero dormir solo y abrazado a mi almohada que seguir con una persona desleal y solo porque me mantiene o la quiero. Y otra cosita, eso de pansexual, poliamor, heteroflexible, ‘sugar daddy’ y otras estupideces es lo que han inventado los de mente retorcida. El cuerpo es un templo. Sí, señores...



Ya me contaron que un brasileño que tuvo fama y mujeres famosas en el Perú, anda de vuelta por la Lima vendiéndose de empresario. Pero como nadie lo llama para que lo represente, empezó a ‘pulsear’ a dos viejos amores, un par de rubias felizmente casadas. Como no es sonso, no les escribió al ‘wasap’, sino como mensaje de texto. Ellas al toque le respondieron que un textito más y le avisaban al marido. Para empezar, ya está cachetón, tío y encima su billetera no hace ni cosquillas. O sea que rebotó más feo que la ‘Pulga’ chocando con los ecuatorianos. Nooooooo...



Hay un runrún de que el técnico de los Panamericanos tiene terrenos en Tarapoto. Parece que va a dejar el cultivo de lado y los va a poner al ‘tronco’ a una empresa constructora. Ha tenido sus buenas fichas, después tuvo una caída, pero dizque ahora sí puede volver a pararse con el billete que va a ‘chapar’ por la venta. Que invierta en capacitaciones en el extranjero, porque con la Sub-23 demostró que solo está bien para pararse al costadito del ‘Tigre’. Curuju...



Ayer lo vi al ‘Viroco’, un expelotero que estuvo implicado en un soborno en los años 90. Caminaba por las afueras del Poder Judicial del Centro de Lima. Se paseaba con unos papales en la mano y llamaba una y otra vez. Ofrecía guita y aclaraba que él solo soltaba monedas cuando su causa salga de la carceleta. El zambo fijo que iba a pelar alguito para el drilo. Huuuuummmm...



LA FIRME QUE AL MUNDIAL fuimos por el talento de nuestros jugadores, el aliento de la hinchada, la capacidad de Gareca, pero no por los chistosos de los dirigentes. Un club unido, que descendió el año pasado a Segunda, tiene de utilero del equipo al seguridad del presidente de la institución. Lleva la ropa al camarín y en la cintura cuelga su ‘fierro’. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.