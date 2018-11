Del saque somos carnecita... ESA BRONCA en la casa grande de San Luis tiene para rato y va a traer cola. La filtración de la foto y video del ‘Ciego’ abrazando al ‘hermanito’ es con ‘coba’, con segunda. Hasta se ha formado una comisión investigadora que confiscará todos los celulares para dar con el que filtró eso. Van a rebuscar en los chips, así que el que tiene fotos con la ‘trampa’ debe estar temblando, porque puede quedar al descubierto. Al final, todo el roche es por los ‘anticuchos’ del ‘gordito’. Qué palta...



ME SIGUEN PREGUNTANDO por la semifinal y yo voy de frente y encaro. Melgar tiene mejor equipo y más variantes, pero los ‘grones’ son viejos zorros en semifinales. Además, que los ‘characatos’ no se confíen en que cerrarán la llave en su estadio, porque será de noche y allí la altura no afecta mucho, sino recuerden que Cantolao les ganó en el Clausura en la propia UNSA. Lo que me parece extraño es que hayan cambiado al pito Michael Espinoza por Kevin Ortega. Todo es desordenado y huele mal...



INCREÍBLE QUE EL River-Boca se vaya a jugar en Europa. Ellos tienen su Champions, su Europa League y ahora recibirán la final de la Copa Libertadores porque algunos tarados jugaron tiro al blanco con el bus de Boca. Por la plata baila el mono y la Conmebol también. Veremos cómo los jugadores se adaptan a volar horas de horas, al nuevo horario y demás cosas, no entiendo por qué no lo programaron en América. En lo futbolístico, vi a River ante Gimnasia de Pedro Troglio, y le hacen goles fáciles de pelota parada y para eso Boca tiene asesinos como ‘Wanchope’ y Benedetto. Además, los ‘xeneizes’ tienen mejor banca que los ‘millonarios’, que se esperanzan en el ‘Pity’ Martínez, un volante que encara a velocidad y no lo agarras ni con moto... Me voy, soy fuga.