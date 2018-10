Del saque somos carnecita... La bronca entre los rankeados por culpa de una mujer ya tuvo su primera declaración de guerra. El ‘arañado’ bloqueó y eliminó de sus redes sociales al que se metió con la que fue su ‘oficial’ y entre su círculo de amigos lo maletea parejo por no tener códigos. Los tíos antiguos dicen que la ‘pampa es para todos’, pero este caso es diferente, ya que la traviesa fue la ‘patrona’. Esto tiene para rato. Guarda que en estos tiempos los ‘partidores’ se van al suelo. Asuuu...

Bien la ‘Culebra’. El hombre está ganadazo, pero no se olvida de sus causas. La semana pasada cumplió años su ‘pata’ de Chorrillos y el pelotero le mandó de regalo una orquesta salsera para que amenice el tono. Dicen que la música no paró hasta que los canillitas empezaron a colgar los diarios en los quioscos. Asuuuuu...

Ya me enteré de que hay varios empresarios que están bajando a los torneos de menores. Chequean posibles talentos y les pintan pajaritos. A los papás de los chicos les ofrecen auto y buen billete para representarlos y lo malo es que cuando los chibolos se lesionan, se hacen de la vista gorda y no les dan ni para una curita. Ya los tengo chequeados a todos esos...

Ese delantero que era un ‘carrito chocón’ cuando jugaba, atropella sin parar. Está saliendo con una argentina que trabaja en un bar de Miraflores y la firme que es correspondido. El hombre ya no está en la pomada, pero tiene sus fichas y sabe complacer a los pantaloncitos. Curuju...

Hoy es el Boys-‘U’ y estaré atento al arbitraje, que ha vuelto a ser cambiado a última hora. La vez pasada, ante Unión Comercio, pasó lo mismo. Espero que no ocurra nada raro. En estas fechas, la pelotita se juega dentro y fuera de la cancha y hay muchos intereses de por medio. Y no va cher... Me voy, soy fuga.