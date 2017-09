Del saque somos carnecita... Se lesionó el ‘Kun’ y qué. Hace rato que no es titular en Argentina. No hay que preocuparnos de los nombres, galones y tantas ‘hueveras’ más. Hay que chambear para estar bien preparados, concentraditos y nada más. Hay tres opciones: si ellos despiertan, la vamos a pasar mal; si nos ganan a la mala, será por un gol de diferencia y punto. La última es que si estamos inspirados y el juez es derecho, vamos a causar un terremoto en ‘La Bombonera’. Lo repito, no perdamos la calma. La fecha final decide todo. Sí, señores...



Ya me contaron que el ‘Ken’ ahora está muy entusiasmado con su nueva conquista. Es una mamacita que chambea por la avenida Ricardo Palma, en Miraflores. Lo malo es que para no perder la costumbre, hace travesuras los días que se va a San Juan de Lurigancho para su programa en un canal de cable. Como la muchacha es sana, le mete el cuento de que por esa zona no hay señal y el celular sale apagado. Quéééé...



Me cuentan que el ‘Cabezón’ antipático siente que el ‘Churrito’ lo ha traicionado. El pelotero lo llamó para saludarlo y no le responde. Le escribió a sus dos ‘wasap’, el de México y Perú, y lo deja en visto. Parece que le ha declarado la guerra y no quiere saber nada de su vida. Rexuxa...



La firme que ‘Ven a mi casa’ es entusiasta dentro de la cancha, pero fuera es un pan de Dios. Está ayudando a un juvenil lesionado, también apoya a los albergues de ancianos y aseguran que es el primero en mover a los compañeros si de alguna asociación piden colaboración. No es una estrella, pero tiene su ‘bobo’. Por eso es bendecido y juega en un grande del Perú por el ‘Bravo’. Vale... Me voy, soy fuga.

Quinto entrenamiento de la blanquirroja // Perú vs Argentina - Por la hazaña

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.