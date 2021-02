Del saque somos carnecita... La firme que lo de Renato Tapia es para resaltar. Acá nos alegramos cuando a un peruano le va bien. Ayer jugó otro partidazo con Celta y fue destacado por la prensa española. Lo suyo no es casualidad. Todas las fechas se lleva elogios porque es el oxígeno de su equipo, quita y da salida limpia.

En el extranjero nadie te regala nada y el volante destaca por su esfuerzo, porque la sufrió y sabe lo que quiere. No sería nada raro que en la próxima temporada defienda otra camiseta más rankeada. Humildad y más trabajo...

Leao Butrón confirmó su retiro: el ex arquero de Alianza Lima le pone fin a una carrera de 25 años como futbolista profesional

Ya me contaron por qué ‘Iván Cruz’ no quería a su último refuerzo. Es que él había recomendado a uno de la Segunda de su país, que solo había anotado dos goles en todo el año, pero era generoso a la hora de darle su ‘peaje’. En cambio, el que llega pidió una cantidad y no la reparte con nadie. Asuuuu...

Así que ese zambito que jugó cinco minutos en la tierra de ‘Pelé’ y ahora se fue para el Misti es experto ‘floreando’ pantaloncitos. Antes de irse a la ‘Ciudad blanca’, pasó por Magdalena, fue al edificio del costado del ‘Chamochumbi’ y allí hizo todos los goles que no pudo hacer en el país de la samba. Necesita urgente que alguien lo ponga en vereda. Está de bajada. Así es...

Después que ‘Pep’ Guardiola mandó un desafío al Bayern, la gente empezó a alucinar en las redes. Se imaginan un partido entre el Barcelona multicampeón del 2009 con el cuadro alemán que acaba de ganar el ‘sextete’. Arte y magia versus fútbol total. Sería un deleite verlos en un duelo. Como estar con la firme y la trampa juntas en ‘San Valentín’. Pura fantasía. Y no va cher...

El ‘Cacharrero’ es ‘car’e palo’. En sus redes publicó una carta donde todos los peloteros le piden al presidente de la República que permita el inicio del campeonato y encima comentó que tienen derecho a trabajar. Lo malo es que varios le recordaron que casi nunca juega y tiene más equipos que minutos en la cancha. Plop... Me voy, soy fuga.