Del saque somos carnecita... La firme que en Chile y Argentina ya empezaron a vivir la próxima fecha de las Eliminatorias. Los sureños están presionando para meter como mínimo unas cinco mil personas cuando reciban a la ‘Blanquirroja’. Con estadio vacío, no hay presión para el árbitro ni para el rival. Los ‘parrilleros’ buscan trabajarnos a la ‘sustancia’ y la prensa informa que Perú convocará a un ‘ignoto suizo’ en referencia al central Jean Pierre Rhyner. En esta competencia no se puede regalar nada. Estos partidos se juegan dentro y fuera de la cancha. Y se debe aprovechar hasta el más mínimo detalle. Con la selección juegan de la mano los utileros, los ‘zapatos rotos’, el que trabaja en el aeropuerto, el botones del hotel, los periodistas y, por supuesto, los hinchas. Y no va cher...

Ya me contaron que el ‘Zancudo’ insiste en corretear a una chica del complejo ‘Julio C. Tello’, de San Miguel. Lo malo es que ella se está aburriendo, porque él llega a buscarla a la bodega, pide una gaseosa y quiere quedarse a conversar dos horas sin consumir más. Por eso cuando aparece, la ‘gebita’ manda a que lo atienda su mamá. Nooooo...

Me avisan que el ‘Pato’, a quien sacaron del Rímac por armar tonos de despechados, se ha puesto las pilas y busca recuperar el tiempo perdido. Sale a entrenar a las 6 de la mañana y parece que ya olvidó a la gaucha que lo hizo llorar. Asuuuuu...

La firme que ‘Cachurrito’ anda de mal en peor. Me cuentan que cada vez que podía metía una chica diferente a su ‘depa’ y a la hora de correr, las piernas ya no le daban. Andaba desconcentrado y todo porque desde que su modelo lo dejó, enviaba mensajes por ‘wasap’ donde le cantaba y ella ya no lo empelotaba. Pobechito... Me voy, soy fuga.